Министр иностранных дел Литвы призвал передать Украине больше оружия

Об этом он написал в своем твиттере .

"Слова не смогли предотвратить эти массовые могилы. Осуждение само по себе не положит конец этому геноциду . Танки говорят громче, чем слова. Вооружит Украину сейчас. Это значит сейчас", - заявил Ландсбергис.

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