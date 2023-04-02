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Главная война с Россией Министр иностранных дел Латвии назвал размещение ядерного оружия РФ в Беларуси "актом отчаяния"

Министр иностранных дел Латвии назвал размещение ядерного оружия РФ в Беларуси "актом отчаяния"

2 апреля, 2023 воскресенье
14:16
война с Россией

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси - это "акт отчаяния" Путина и символ того, что Беларусь не суверенна

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки"

По мнению министра, это принципиально не изменит ситуации безопасности, ведь еще до вторжения у России было ядерное оружие в Калининграде, расположенном вблизи стран Балтии.

"Я считаю, что это акт отчаяния, потому что вы видите, что война в Украине идет не очень хорошо для Путина. Ни три дня, ни три недели, ни три месяца российские войска не смогли захватить ни один крупный город в Украине. Я считаю, что это лишь продолжение ядерного шантажа, которое мы наблюдали в прошлом году", - считает Ринкевичс.

Глава МИД также отметил, что такое решение свидетельствует о том, что Беларусь не является суверенным государством.

"Это фактически часть российского военного округа. И нам нужно наложить больше санкций и на Россию, и на Беларусь", - добавил он.

Ринкевичс также подчеркнул, что неправильно полагать, что РФ прекратит эскалацию, если союзники перестанут предоставлять Украине оружие.

"Россия идет на эскалацию, и она не собирается делать деэскалацию, если кто-то считает, что непредоставление Украине средств обороны поможет политическому процессу. Цель Путина - не сесть за стол переговоров, цель Путина - захватить Украину, [этнически] очистить ее, совершить все те зверства, обнаруженные на территориях, освобожденных Украиной", - заявил министр.

  • Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что предоставление Украине ракет дальнего действия не является эскалацией, а наше государство может обстреливать военные базы на территории РФ, поскольку это "законная оборона".
Мир
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