Министр иностранных дел Латвии назвал размещение ядерного оружия РФ в Беларуси "актом отчаяния"
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси - это "акт отчаяния" Путина и символ того, что Беларусь не суверенна
Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки"
По мнению министра, это принципиально не изменит ситуации безопасности, ведь еще до вторжения у России было ядерное оружие в Калининграде, расположенном вблизи стран Балтии.
"Я считаю, что это акт отчаяния, потому что вы видите, что война в Украине идет не очень хорошо для Путина. Ни три дня, ни три недели, ни три месяца российские войска не смогли захватить ни один крупный город в Украине. Я считаю, что это лишь продолжение ядерного шантажа, которое мы наблюдали в прошлом году", - считает Ринкевичс.
Глава МИД также отметил, что такое решение свидетельствует о том, что Беларусь не является суверенным государством.
"Это фактически часть российского военного округа. И нам нужно наложить больше санкций и на Россию, и на Беларусь", - добавил он.
Ринкевичс также подчеркнул, что неправильно полагать, что РФ прекратит эскалацию, если союзники перестанут предоставлять Украине оружие.
"Россия идет на эскалацию, и она не собирается делать деэскалацию, если кто-то считает, что непредоставление Украине средств обороны поможет политическому процессу. Цель Путина - не сесть за стол переговоров, цель Путина - захватить Украину, [этнически] очистить ее, совершить все те зверства, обнаруженные на территориях, освобожденных Украиной", - заявил министр.
- Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что предоставление Украине ракет дальнего действия не является эскалацией, а наше государство может обстреливать военные базы на территории РФ, поскольку это "законная оборона".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.5
Покупка 37.5Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 40.42Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное