Об этом написал в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба .

"Я встретился с государственным советником, министром иностранных дел КНР Ван И, чтобы обсудить отношения между Украиной и Китаем. Мой собеседник подтвердил уважение Китая суверенитета и территориальной целостности Украины, а также непринятие применения силы как средства разрешения разногласий", - написал Кулеба.

МИД Китая после заявления российского диктатора Владимира Путина о частичной мобилизации и проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров.

Также Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", считает, что в перспективе 5-10 лет Китай будет выращивать из Шанхайского сотрудничества блок безопасности , чтобы было что противопоставить американцам.

Пока Россия попыталась аннексировать Украину, но погрязла в тяжелой войне, Китай спокойно аннексирует саму Россию и превращает ее в свой инструмент влияния на Запад, - сообщило издание The Sydney Morning Herald.

Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", отметил , что отношения Китая и России наглядно иллюстрируют абьюзивные отношения, в которых жертва становится зависимой и несамостоятельной.

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