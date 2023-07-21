Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

"Провела плодотворную встречу с министром иностранных дел Гватемалы Марио Букаро. Сегодняшний визит в Украину является мощным свидетельством уникального характера отношений и дружбы между Украиной и Гватемалой", - отметила Джапарова.

Она сообщила, что вместе с главой МИД Гватемалы обсудили подготовку третьего саммита "Крымской платформы" и шаги по реализации Формулы мира президента Зеленского.

Также о встрече в Киеве с Марио Букаро сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Украина высоко ценит последовательную и четкую позицию Гватемалы по поводу осуждения российской вооруженной агрессии против Украины", - написал он в Фейсбук.

Стефанчук добавил, что с главой МИД Гватемалы они обсудили межпарламентское сотрудничество между странами, а также Формулу мира президента Владимира Зеленского.

"Окцентировал, что Россия продолжает совершать преступления в Украине, убивая мирное население и разрушая гражданскую инфраструктуру. Поэтому важно признание России государством-террористом Конгрессом Гватемалы. Он подчеркнул, что крайне важно сплочение стран Латинской Америки для поддержки и активного сотрудничества с Украиной по реализации этого мира".

Кроме того, он отметил и поблагодарил за решение Гватемалы, как первой страны в регионе Латинской Америки, присоединиться к основной группе по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.