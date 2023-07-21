Министр иностранных дел Гватемалы приехал в Украину
В пятницу, 21 июля, в Киев прибыл глава министерства иностранных дел Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флорес
Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.
"Провела плодотворную встречу с министром иностранных дел Гватемалы Марио Букаро. Сегодняшний визит в Украину является мощным свидетельством уникального характера отношений и дружбы между Украиной и Гватемалой", - отметила Джапарова.
Она сообщила, что вместе с главой МИД Гватемалы обсудили подготовку третьего саммита "Крымской платформы" и шаги по реализации Формулы мира президента Зеленского.
Также о встрече в Киеве с Марио Букаро сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Украина высоко ценит последовательную и четкую позицию Гватемалы по поводу осуждения российской вооруженной агрессии против Украины", - написал он в Фейсбук.
Стефанчук добавил, что с главой МИД Гватемалы они обсудили межпарламентское сотрудничество между странами, а также Формулу мира президента Владимира Зеленского.
"Окцентировал, что Россия продолжает совершать преступления в Украине, убивая мирное население и разрушая гражданскую инфраструктуру. Поэтому важно признание России государством-террористом Конгрессом Гватемалы. Он подчеркнул, что крайне важно сплочение стран Латинской Америки для поддержки и активного сотрудничества с Украиной по реализации этого мира".
Кроме того, он отметил и поблагодарил за решение Гватемалы, как первой страны в регионе Латинской Америки, присоединиться к основной группе по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
- 25 июля 2022 года Зеленский встретился с президентом Гватемалы для объединения усилий на международных площадках с целью дальнейшей изоляции России и увеличения для нее цены за эту войну.
- 11 мая 2023 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба начал первый в истории визит главы МИД Украины в Гватемалу.
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