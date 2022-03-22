Министр иностранных дел Греции собирается лично сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполь

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на греческие СМИ.

"Я планирую сопровождать миссию лично в координации с главой Международного комитета Красного креста Петером Маурером", - заявил Дендиас.



Он направил официальную ноту с просьбой о содействии украинской стороне и ноту с просьбой не препятствовать РФ.

В Мариуполе проживают десятки тысяч этнических греков, поэтому Афины стараются ему помогать.