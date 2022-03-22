Министр иностранных дел Греции собирается лично сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполь
Глава МИД Греции Никос Дендиас планирует лично сопровождать миссию с гуманитарной помощью в Мариуполь
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на греческие СМИ.
"Я планирую сопровождать миссию лично в координации с главой Международного комитета Красного креста Петером Маурером", - заявил Дендиас.
Он направил официальную ноту с просьбой о содействии украинской стороне и ноту с просьбой не препятствовать РФ.
В Мариуполе проживают десятки тысяч этнических греков, поэтому Афины стараются ему помогать.
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