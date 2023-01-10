Об этом сообщает N-TV, а также министерство иностранных дел Германии.

Бербок сопровождают министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и украинский посол в Германии Алексей Макеев.

Анналена Бербок назвала Харьков "символом абсолютного безумия российско-захватнической войны в Украине и нескончаемых страданий, с которыми каждый день сталкиваются люди". И заверила украинцев в дальнейшей поддержке со стороны Германии, в том числе и в поставках оружия.

"Но этот город также является символом невероятной выносливости и мужества украинцев. По приглашению моего украинского коллеги и друга Дмитрия Кулебы я хочу получить представление о ситуации сегодня здесь, в Харькове, и, прежде всего, послушать жителей, борющихся с войной этой холодной зимой, когда температуры ночью просто до -15 градусов, удары такие, что мы даже представить не можем. Во всех уголках Украины, от Харькова до Херсона и до Киева, люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку. Это в том числе зимняя помощь, которую мы предоставили. Генераторы и трансформаторы, топливо и одеяла теперь спасают жизнь на месте. И это включает в себя дальнейшие поставки оружия", - сказала она.

Анналена Бербок добавила, что во время визита в Украину также хотела бы поговорить о прогрессе, достигнутом в процессе вступления в ЕС.

"Как федеральное правительство мы хотим сделать Украине конкретные предложения по достижению прогресса в укреплении верховенства права, независимых институтов и борьбе с коррупцией, а также по приближению к стандартам ЕС", - уточнила глава немецкого МИД.

4 января Анналена Бербок призвала мир не молчать о военных преступлениях РФ и предостерегла от поисков компромиссов с государством-агрессором.

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