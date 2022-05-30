Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила Бучу
Глава МИДа Франции Катрин Колонна поехала в Бучу
Об этом в телеграм-канале написал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
"Сегодня министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила Бучу. Буча – символ преступлений российской армии против человечности. Замученные мирные жители, многочисленные случаи разрушений жилищной инфраструктуры и мародерства россиян – то, что мир никогда не должен забыть", – написал глава Киевской ОВА.
Справочно
С сентября 2019 года Катрин Колонна была послом Франции в Великобритании. Также была официальным представителем Елисейского дворца в каденцию 22-го французского президента Жака Ширака. Главой МИДа Франции Катрин Колонна была назначена 20 мая этого года.
Напомним, 30 мая новый руководитель МИДа Франции прибыла в Киев
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