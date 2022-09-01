Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод прибыл с визитом в Киев
Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод сегодня, 1 сентября, прибыл с визитом в столицу Украины
Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод в твиттере.
"Счастлив вернуться в прекрасный Киев, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Данией украинского народа. Сейчас мы предоставили более €400 млн военной поддержки – и будет больше. Слава Украине!", - пишет Кофод.
- Глава МИД Дании Еппе Кофод надеется , что ЕС примет совместное решение о запрете выдачи туристических виз россиянам.
- Великобритания и Дания объявили об увеличении помощи Украине в виде денег и оружия на международной конференции доноров в Копенгагене.
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