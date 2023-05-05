Министр иностранных дел Бахрейна впервые прибыл в Украину и встретился с президентом Зеленским
5 мая президент Украины Владимир Зеленский принял министра иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифа бин Рашида Аз-Заяни
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Владимир Зеленский отметил, что это первый визит главы внешнеполитического ведомства Бахрейна в Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в июле 1992 года.
Президент поблагодарил Королевство Бахрейн за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне противостояния полномасштабной российской агрессии, что неоднократно было засвидетельствовано во время голосований за соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.
Владимир Зеленский пригласил Бахрейн принять участие в начатом соответствующем дипломатическом процессе, в частности, присоединиться к реализации отдельных пунктов формулы и принять участие в будущем Саммите мира.
Президент страны привлек особое внимание главы МИД Бахрейна к проблеме принудительной депортации украинских детей в Россию и поиску путей их возвращения на родину и в свои семьи.
Также во время встречи состоялся обмен мнениями по поводу участия Королевства Бахрейн в послевоенном восстановлении Украины, а также присоединение к перспективным проектам сотрудничества в гуманитарной и экономической плоскости.
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