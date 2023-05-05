Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.



Владимир Зеленский отметил, что это первый визит главы внешнеполитического ведомства Бахрейна в Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в июле 1992 года.



Президент поблагодарил Королевство Бахрейн за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне противостояния полномасштабной российской агрессии, что неоднократно было засвидетельствовано во время голосований за соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.



Владимир Зеленский пригласил Бахрейн принять участие в начатом соответствующем дипломатическом процессе, в частности, присоединиться к реализации отдельных пунктов формулы и принять участие в будущем Саммите мира.



Президент страны привлек особое внимание главы МИД Бахрейна к проблеме принудительной депортации украинских детей в Россию и поиску путей их возвращения на родину и в свои семьи.

Также во время встречи состоялся обмен мнениями по поводу участия Королевства Бахрейн в послевоенном восстановлении Украины, а также присоединение к перспективным проектам сотрудничества в гуманитарной и экономической плоскости.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский посетил столицу Финляндии.

4 мая Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды