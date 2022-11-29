Министр инфраструктуры Кубраков станет новым вице-премьером, - нардеп Железняк
Народный депутат Железняк заявил, что действующий министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков станет новым вице-премьером
Об этом написал в телеграмме народный депутат Украины Ярослав Железняк.
Министр инфраструктуры Александр Кубраков станет вице-премьер-министром, который будет отвечать за инфраструктуру и региональное развитие.
"Не думаю, что это будет новостью, сразу говорил, что так и будет. Но да, у нас на этой неделе появится еще один вице-премьер, отвечающий за инфраструктуру и региональное развитие", - написал Железняк.
Нардеп подчеркнул, что министерства инфраструктуры и регионального развития объединят.
Соответствующее решение примет Верховная Рада Украины.
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