Об этом написал в телеграмме народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков станет вице-премьер-министром, который будет отвечать за инфраструктуру и региональное развитие.

"Не думаю, что это будет новостью, сразу говорил, что так и будет. Но да, у нас на этой неделе появится еще один вице-премьер, отвечающий за инфраструктуру и региональное развитие", - написал Железняк.

Нардеп подчеркнул, что министерства инфраструктуры и регионального развития объединят.

Соответствующее решение примет Верховная Рада Украины.

В мае правительство создало комиссию по аудиту ущерба от нападения РФ, ее возглавили Верещук, Чернышев и Кубраков.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, подписавший соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна, 22 июля объяснил, как будут действовать договоренности.

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