Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

По мнению министра финансов, сейчас уровень коррупции в Украине самый низкий, а "коррупция как явление сейчас полностью под общественным мониторингом".

"Коррупцию в Украине нужно рассматривать из нескольких плоскостей. Я скажу так. Я уже достаточно опытный. Вы же говорите, что я – "налоговик со стажем". За 20 лет, за которые я понимаю процессы в этой стране, уровень коррупции сейчас наименьший, какой есть. Возможно, в некоторых секторах он остался достаточно высоким. Однако в принципе в целом по системе", - заявил он.

По словам Марченко, коррупционные скандалы не добавляют Украине "дополнительных аргументов" в глазах международных партнеров, однако они понимают, что очищение от коррупции - это процесс, который требует времени.

"И то, что, условно говоря, делают общественные организации, огласка, которая есть, работа тех же органов НАПК, НАБУ и других дают свой эффект. С определенным опозданием эффект. Поэтому это нормально. И партнеры это тоже понимают. Они готовы принять, что у нас может быть коррупция. Потому что никто не скажет, что вот у нас война и коррупция закончилась. Потому что коррупция, возможно, перешла в другой формат во время войны", - добавил министр финансов.

Он также считает, что коррупционные скандалы влекут за собой дополнительные проверки от международных доноров.

"Я же работаю с финансистами. Они говорят: смотрите, у вас есть кейс коррупционный. Это значит следующее, что вы будете отчитываться вдвое больше, это значит, что аудиторы приедут вдвое чаще, и это значит, что ваши слова будут проверяться вдвое тщательнее" , – сказал Марченко.