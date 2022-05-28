Министр финансов России Силуанов назвал доллар и евро "токсичными фантиками"

Об этом передают в РИА Новости.

"Зачем она нужна, эта валюта? То есть мы продаем собственное достояние – газ, получая фантики, токсичные фантики. Зачем они нужны?" – заявил глава минфина РФ.



В поддержку экономики в текущем году, по его словам, вложено 8 трлн (3,6 трлн грн). Для сравнения: на выплату пенсий в 2022 году Россия потратит 600 млрд руб. (269 млрд грн).

Напомним, 23 марта Владимир Путин заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия сочтет это невыполнением обязательств по газовым контрактам.

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