Министр финансов РФ предложил пересадить российских чиновников на "Лады"
Министр финансов России Антон Силуанов предложил пересадить чиновников РФ на автомобили отечественного производства
Об этом министр заявил на Петербургском экономическом форуме, передают российские СМИ.
Он объяснил, что так российские "Лады" по крайней мере будет куда сбывать.
"Нужно сделать, чтобы часть рисков бизнеса взяло на себя государство государство. Где-то просубсидировать процентные ставки, дать уверенность в сбыте продукции, гарантировать минимальную доходность. В условиях, когда нужно производить больше собственной продукции, мы готовы взять на себя определенные риски реализации этих товаров".
Государство не будет покупать подушки безопасности для "Лады". Государство обеспечит работу предприятия, чтобы этот бизнес был устойчивым и перспективным. Можно, например, пересадить на "Лады" государственных служащих", – заявил Силуанов.
В мае в России разрешили выпускать авто без подушек безопасности, чтобы снизить стоимость машин.
- Напомним, в Центробанке РФ признали тяжелую ситуацию в российской экономике.
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