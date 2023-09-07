Министр финансов рассказал о приоритетах, рисках и ожидаемых изменениях в бюджете-2024
В Государственном бюджете на следующий год следует ожидать перераспределения НДФЛ, кроме того, запланировано привлекать на восстановление больше внешних средств. Приоритетом останется безопасность и оборона
Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в эфире телемарафона "Единые новости"
Говоря об особенностях бюджета Украины на 2024 год, Марченко отметил, что ситуация "достаточно проста и сложна одновременно". В частности, однозначно приоритетом останется сектор безопасности и обороны, в Госбюджете на 2024 год на него будет предусмотрена не меньшая сумма, чем в этом.
"Мы должны предусмотреть на него достаточно расходов, чтобы закрыть годовую потребность. Это, по сути, тот якорь, который определяет всю дальнейшую бюджетную политику", – сказал министр.
Что касается других расходов, то, по его словам, продолжаются переговоры с партнерами по поводу обеспечения выполнения обязательств, которые они приняли в рамках программы с МВФ по финансированию бюджета Украины.
"Это непростой процесс, занимает много времени, сил и энергии и потребует дополнительных решений с точки зрения имплементации выполнения программы с МВФ. Но я надеюсь, что достигнем определенного прогресса и это позволит обеспечить необходимое финансирование на 2024 год", – добавил Марченко.
Министр напомнил, что все налоги и доходы, собираемые внутри страны, направляются на расходы сектора безопасности и обороны. Впрочем, этих средств не хватает, поэтому разницу покрывают путем внутренних заимствований и военных облигаций. Все остальные расходы бюджета финансируют на средства партнеров, то есть это деньги, которые Украина получает из-за границы.
Изменения по НДФЛ
Министр финансов отметил, что отдельно изменения в Налоговый кодекс вносить не планируют, ведь "налоговая система должна быть стабильна во время войны". Впрочем, предположительно, будет перераспределение, в частности, в части налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по денежному обеспечению военнослужащих и правоохранителей.
"В части НДФЛ собираемся перераспределить военный НДФЛ, который сегодня направляется в местные бюджеты, - перенаправить его на сектор безопасности и обороны. То есть те излишки средств, которые сейчас формируются в части военного НДФЛ и оседают на счетах местных бюджетов, должны работать на безопасность и оборону", – сказал Марченко.
Он добавил, что дискуссия по этому вопросу продолжается, но надеется, что удастся "выйти на конструктивное решение".
Будет ли урезание бюджета
Министр финансов отметил, что в Госбюджете-2024 не предусмотрено "существенное сокращение расходов". Впрочем, добавил, что, вероятно, будет пересмотрено использование средств для восстановления и развития секторов. На них хотят направить часть вовлеченной внешней помощи вместо внутренних ресурсов.
"Мы считаем, что восстановление должно происходить в большей степени с привлечением внешних ресурсов, – сказал Марченко
Риски исполнения бюджета
Основной риск выполнения Госбюджета-2024, по словам министра, – это стабильность поступления помощи от партнеров.
"Риск у нас очевиден – это ритмичность поступления внешней помощи. От этого зависит многое, и в случае задержек или отсутствия привлечений из-за границы мы вынуждены будем увеличивать привлечение внутри страны, что определенным образом может негативно повлиять на экономическую динамику. Мы не хотели эта макроэкономическая стабильность, достигнутая ценой чрезвычайных усилий, каким-то образом провоцировать или создавать проблемы в будущем. Делаем все, чтобы привлечь эти средства", – сказал Марченко.
- 5 сентября премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании Кабмина отметил , что до 15 сентября правительство примет проект Государственного бюджета на 2024 год. Он отметил, что приоритетом №1 останется сектор безопасности и обороны. Второй акцент бюджета – зарплаты врачей, учителей и социальные выплаты. Третий приоритет – восстановление.
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