Министр финансов Германии выступил за создание "плана Маршалла" для Украины

Об этом он сказал во время дебатов по бюджету в Бундестаге, передает DW .

"Наша солидарность с европейским соседом продлится долго. И именно поэтому нам нужен международный план Маршалла для Украины", - отметил Линднер.



Министр отметил, что Германия уже предоставила Украине "всестороннюю помощь".



"Наша поддержка борьбы народа (Украины) за свободу также будет продолжаться. Но когда в Украине воцарится мир, мы все равно будем там, чтобы поддерживать восстановление, работать ради хорошего будущего и пути к партнерству с ЕС", - заверил он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз должен разработать план восстановления Украины по аналогии с "Планом Маршалла".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал "безупречной" инициативу премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.