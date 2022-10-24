Министр финансов Германии поддержал увеличение помощи Украине в 2023 году
Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер в понедельник поддержал увеличение в бюджете на 2023 год расходов на помощь Украине
Об этом сообщило издание Spiegel.
Сообщается, что, по мнению Линднера, помощь Украине нужно увеличить с около 800 миллионов долларов, заложенных сейчас в бюджете на следующий год, до минимум двух миллиардов долларов. Увеличение расходов, прежде всего, связано с тренировочной миссией ЕС.
- 24 октября стало известно, что Германия как можно скорее предоставит Украине еще три комплекса противовоздушной обороны IRIS-T. Каждый из таких комплексов способен защитить большой город.
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