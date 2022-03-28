Министр финансов Германии Линднер сразу после полномасштабного вторжения РФ говорил, что Украине осталось несколько часов, - посол Мельник

Об этом сообщает Liga.Net со ссылкой на Frankfurter Allgemeine.

По словам Мельника, немецкий министр сидел с улыбкой и говорил так, будто поражение украинцев зафиксировано.



"Поставки оружия или отключение России от SWIFT бессмысленны", - цитирует министра посол.

"У меня было чувство, что он смотрит больше на баланс, чем на наши страдания. Но, возможно, он должен был так поступать. Как министр финансов. Во всяком случае, для меня это был нокаут. Тогда я завершил разговор. Я не часто плачу, но после разговора с Линднером слезы просто текли по лицу", - признался Мельник.