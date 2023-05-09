Об этом сообщает Reuters.

"Есть множество разных вариантов, но нет хороших вариантов. Каждый вариант – плохой вариант. Единственный, который действительно оставляет нашу экономику и нашу финансовую систему в нормальной форме, – это повышение потолка долга", - сказала Еллен.

Она сказала, что президент Байден надеется наладить процесс обсуждения и поиска компромисса по вопросам налогово-бюджетной политики и своего предложения по бюджету с республиканцами в конгрессе, но не будет это делать, выстреливая себе в голову или американскому народу.

Байден настаивает на том, что конституционная обязанность конгресса - поднять потолок долга, который отражает ранее потраченные федеральные деньги без каких-либо условий, но республиканцы связывают любое повышение с резкими сокращениями бюджета, против которых выступают демократы.

Президент США обратился в конгресс с просьбой поднять потолок долга без всяких условий. Однако возглавляемая республиканцами палата представителей в прошлом месяце приняла законопроект, предусматривающий повышение долга правительства на 1,5 трлн долларов (до 31,4 трлн долларов), но при условии радикального сокращения расходов в течение следующего десятилетия, против которого выступают Байден и Демократическая партия.

Риск дефолта ради сокращения бюджета может нанести "огромный ущерб американским домохозяйствам", а также нынешняя балансировка на грани войны нанесет ущерб финансовым рынкам и может поставить под угрозу кредитные рейтинги правительства США и подорвать американскую валюту.

"Доллар и ценные бумаги казначейства считаются основным безопасным активом во всей мировой финансовой системе. Им доверяют, и это самый безопасный актив, и неспособность поднять потолок долга, ухудшив кредитный рейтинг США, поставит его под угрозу. Поэтому это реальная проблема", - добавила Еллен.