Министр финансов Еллен: Если конгресс не повысит потолок госдолга, то это нанесет огромный удар по экономике США и ослабит доллар
Министр финансов США заявила, что неспособность конгресса повысить лимит государственного долга в размере $31,4 трлн нанесет огромный удар по экономике США и ослабит доллар как мировую резервную валюту
Об этом сообщает Reuters.
"Есть множество разных вариантов, но нет хороших вариантов. Каждый вариант – плохой вариант. Единственный, который действительно оставляет нашу экономику и нашу финансовую систему в нормальной форме, – это повышение потолка долга", - сказала Еллен.
Она сказала, что президент Байден надеется наладить процесс обсуждения и поиска компромисса по вопросам налогово-бюджетной политики и своего предложения по бюджету с республиканцами в конгрессе, но не будет это делать, выстреливая себе в голову или американскому народу.
Байден настаивает на том, что конституционная обязанность конгресса - поднять потолок долга, который отражает ранее потраченные федеральные деньги без каких-либо условий, но республиканцы связывают любое повышение с резкими сокращениями бюджета, против которых выступают демократы.
Президент США обратился в конгресс с просьбой поднять потолок долга без всяких условий. Однако возглавляемая республиканцами палата представителей в прошлом месяце приняла законопроект, предусматривающий повышение долга правительства на 1,5 трлн долларов (до 31,4 трлн долларов), но при условии радикального сокращения расходов в течение следующего десятилетия, против которого выступают Байден и Демократическая партия.
Риск дефолта ради сокращения бюджета может нанести "огромный ущерб американским домохозяйствам", а также нынешняя балансировка на грани войны нанесет ущерб финансовым рынкам и может поставить под угрозу кредитные рейтинги правительства США и подорвать американскую валюту.
"Доллар и ценные бумаги казначейства считаются основным безопасным активом во всей мировой финансовой системе. Им доверяют, и это самый безопасный актив, и неспособность поднять потолок долга, ухудшив кредитный рейтинг США, поставит его под угрозу. Поэтому это реальная проблема", - добавила Еллен.
- В начале мая стало известно, что США приближаются к долговому потолку. Это означает, что США выйдут на цифру максимально допустимого долга по закону и не смогут без законодательных изменений привлекать долговое финансирование. Это произойдет где-то в июне.
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