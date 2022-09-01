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Главная Экономика Министр финансов Британии верит, что G7 примет решение об ограничении цены на нефть из РФ

Министр финансов Британии верит, что G7 примет решение об ограничении цены на нефть из РФ

1 сентября, 2022 четверг
21:33
Экономика

Министр финансов Великобритании надеется, что страны G7 согласятся на ограничение цены на экспорт российской нефти

Об этом пишет CNN.

Министр финансов Великобритании Надим Захави заявил в четверг, что он надеется, что министры G7 согласуют в пятницу схему ограничения цен на экспорт российской нефти.

Выступая на мероприятии, организованном Вашингтонским аналитическим центром American Enterprise Institute, Захави сказал, что основной причиной его пребывания в США было "преодолеть разрыв цен на нефть".

"У нас завтра важная встреча с министрами финансов Большой семерки, и я надеюсь, что мы сможем сделать заявление, означающее, что мы сможем двигаться вперед, чтобы достичь лимита цены на нефть", — сказал он.

Издание объясняет, что российское правительство зарабатывает на экспорте энергоносителей столько же денег, сколько было до вторжения в Украину. Тем временем во всем мире растет инфляция. С ограничениями цен баррели российской нефти теоретически могут попасть на мировой рынок, избежав таким образом дальнейшего сокращения предложения, но Москва не сможет продолжать получать значительные доходы.

  • Министры финансов стран Группы семи (G7) в ходе виртуальной встречи в пятницу, 2 сентября, намерены одобрить план по ограничению цен на российскую нефть. Однако в G7 сохраняются существенные разногласия по этому предложению. У некоторых государств есть разные взгляды на то, сколько стран за пределами G7 должны согласиться на ограничение цены, чтобы оно работало.
  • По данным СМИ, G7 стремится ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти до 5 декабря, когда вступят в силу санкции Европейского Союза, запрещающие морской импорт сырой нефти из РФ.
  • Между тем, сегодня, 1 сентября, Россия пригрозила эмбарго странам, которые поддержат установление предельных цен на нефть из РФ.

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нафта
санкции против России
Великобритания
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