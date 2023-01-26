Министр энергетики назвал регионы с самой сложной ситуацией после ракетных обстрелов

Об этом министр энергетики сообщил на фейсбуке.

"Благодаря отличной работе ПВО сбито большое количество ракет. К сожалению, есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях", - отметил Герман Галущенко.

В Укрэнерго же отчитывались, что 13 ракетный удар и 15 атак дронов на энергосистему Украины 26 января тоже имеют свои последствия:

"Есть попадание и повреждение оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах. В Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено. Проблемы с энергопитанием, вызванные обстрелами, на юге, в том числе и в Одесской области".

Примечательно, что после аварийных отключений по всей стране, во время ракетной атаки постепенно возвращаются графики. Однако дефицит в системе значителен.

Напомним, воздушные силы ВСУ в ходе российской ракетной атаки 26 января сбили над Украиной 47 крылатых ракет. Всего враг выпустил 55 ракет воздушного и морского базирования.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb