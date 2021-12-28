Министр энергетики Галущенко: с начала отопительного сезона в Украину доставили более 1 млн тонн угля

Об этом сообщает Укринформ.

"Если говорить о том угле, что поступил в течение отопительного сезона, - это уже более 1 млн тонн", - отметил Галущенко.

Министр добавил, что уголь стабильно поставляется на склады ТЭЦ и ТЭС. Дефицита, по его словам, в Украине нет.

"На трех станциях баланс угля соответствует гарантированным запасам, даже превышает. В целом видим системное накопление угля на складах ТЭС и ТЭЦ", - сказал чиновник.

Галущенко добавил, что в течение декабря 2021 в Украину поступит 650 тыс. тонн угля морским путем.

Министр также рассказал, что в некоторых населенных пунктах возможно отсутствие энергоснабжения, однако причина его не в дефиците. В этих местах операторы системы распределения производят плановые или аварийные ремонты. В то жевремя Галущенко подчеркнул, что плановые ремонты в отопительный сезон недопустимы.



"Мы считаем недопустимым проведение работ с отключением энергоснабжения в отопительный период без предоставления альтернативного питания потребителям", - подчеркнул министр.