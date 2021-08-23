Министр энергетики ФРГ Альтмаер: "Мы не позволим превратить Крым в слепое пятно на карте"
Представитель Германии на Крымской платформе вспомнил транзит газа через Украину в Европу после 2024 года, подчеркнув, что поддерживает наше государство в сохранении его интересов
Об этом глава немецкой делегации, министр энергетики Петер Альтмаер, заявил на саммите Крымской платформы, передает "ЕН".
"Германия не признает и не будет признавать незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией. Мы понимаем, что аннексия создала большую проблему в регионе, поэтому ЕС ввел санкции и неоднократно продлевал их. И будет делать это до тех пор, пока существуют основания для санкций", - сказал Альтмаер.
Министр осудил репрессии против крымских татар и этнических украинцев со стороны российских властей.
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"Аннексия Крыма - это надругательство над верховенством права. Мы не позволим превратить Крым в слепое пятно на карте. Мы стоим вместе с Украиной, мы призываем к переговорам, мы призываем к восстановлению международного порядка", - заявил политик.
Представитель Германии отметил, что Германии продолжит тесное сотрудничество с Украиной в сфере энергетики, а также выступил за продолжение транзита газа после 2024 года.
23 августа в Киеве проходит учредительный саммит Крымской платформы по деоккупации полуострова. В форуме приняли участие делегаты от 45 стран: США, всех членов ЕС, Грузии, Молдовы, Турции, Северной Македонии, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Канады, Исландии. Среди них будут девять президентов, четыре премьер-министра, 14 глав МИД, а также другие политики и послы.
- Напомним, страны-участницы Крымской платформы "подписали совместную декларацию
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