Об этом сообщает издание Serbia.postsen.

"Наша страна уже платит высокую цену за то, что не вводит санкции против России, и она становится неподъемной. Как министр экономики, я не могу смириться с тем, что на президента Сербии Александара Вучича оказывается такое большое давление, а мы молчим. Именно поэтому я выступаю за введение санкций против России, я стою рядом с президентом Вучичем в защите государственных и национальных интересов, и у меня абсолютное доверие к нему. Именно поэтому прошу правительство Сербии и всех министров сделать заявление по этому вопросу", - заявил Баста.

По его словам, сербское правительство не вводило санкций против РФ потому, что надеялось, что "конфликт закончится, что разум возобладает и что обе стороны наконец-то сядут за стол переговоров".

"К сожалению, с течением времени мы столкнулись с новой реальностью. Конфликту не видно конца, и, похоже, разумные аргументы иссякли. Малые страны всегда страдают от конфликта больших, а из-за глобальных потрясений Сербия сталкивается с огромным давлением", - добавил он.