Министр экономики Сербии призвал правительство срочно ввести санкции против РФ за войну с Украиной
Министр экономики Сербии Раде Баста заявил о необходимости введения Сербией санкций против России из-за ее войны против Украины и призвал правительство высказаться по этому поводу
Об этом сообщает издание Serbia.postsen.
"Наша страна уже платит высокую цену за то, что не вводит санкции против России, и она становится неподъемной. Как министр экономики, я не могу смириться с тем, что на президента Сербии Александара Вучича оказывается такое большое давление, а мы молчим. Именно поэтому я выступаю за введение санкций против России, я стою рядом с президентом Вучичем в защите государственных и национальных интересов, и у меня абсолютное доверие к нему. Именно поэтому прошу правительство Сербии и всех министров сделать заявление по этому вопросу", - заявил Баста.
По его словам, сербское правительство не вводило санкций против РФ потому, что надеялось, что "конфликт закончится, что разум возобладает и что обе стороны наконец-то сядут за стол переговоров".
"К сожалению, с течением времени мы столкнулись с новой реальностью. Конфликту не видно конца, и, похоже, разумные аргументы иссякли. Малые страны всегда страдают от конфликта больших, а из-за глобальных потрясений Сербия сталкивается с огромным давлением", - добавил он.
- 26 января министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич намекнул, что Белград может изменить свой курс в отношении РФ: по сей день страна не присоединилась к санкциям против России.
- Позже американский посол в Белграде Кристофер Хилл призвал Сербию присоединиться к международным санкциям против России – по его мнению, такой шаг отвечает сербским интересам
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