Министр экономики Любченко подал в отставку
Первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко написал заявление об отставке
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Теlegram.
"Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в Аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности", - написал Мельничук.
- Напомним, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников написал заявление об увольнении из должности.
- Также вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Урусский написал заявление об отставке .
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