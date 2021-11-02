Министр экономики Любченко подал в отставку

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Теlegram.

"Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в Аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности", - написал Мельничук.

Напомним, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников написал заявление об увольнении из должности.

Также вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Урусский написал заявление об отставке .

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