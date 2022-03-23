Министр аграрной политики Украины подал заявление об отставке по собственному желанию
Министр аграрной политики Роман Лещенко решил покинуть министерское кресло
Как сообщает Европейская правда, эту информацию им подтвердил сам Роман Лещенко, передает Еспресо. TV.
Однако пока нет никакой конкретной информации о причинах отставки.
После голосования в Верховной Раде за отставку обязанности министра возложат на его первого заместителя Тараса Высоцкого.
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