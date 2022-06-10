Министерство защиты климата Германии начало кампанию по уменьшению энергозависимости от РФ

Об этом шла речь на пресс-конференции министерства.

Министр Робек Габек призвал всех граждан Германии потреблять меньше энергии.



"Тот, кто экономит энергию, делает Германию более независимой от российского импорта, а также делает это для климата", – сказал он.



К кампании присоединилось объединение немецких профсоюзов и другие общественные организации.

Недавно в Европарламенте заявили о поиске Европой возможности остановить "Северный поток -1". Экскомандующий Сил Обороны Эстонии депутат Европейского парламента Риго Террас считает, что все правительства в ЕС понимают, что полагаться на газ из России больше нельзя, поэтому пытаются искать другие опции надежной поставки.

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