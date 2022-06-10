Министерство защиты климата Германии начало кампанию по уменьшению энергозависимости от РФ
Министерство экономики и защиты климата Германии начало кампанию по уменьшению расходов энергоносителей
Об этом шла речь на пресс-конференции министерства.
Министр Робек Габек призвал всех граждан Германии потреблять меньше энергии.
"Тот, кто экономит энергию, делает Германию более независимой от российского импорта, а также делает это для климата", – сказал он.
К кампании присоединилось объединение немецких профсоюзов и другие общественные организации.
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