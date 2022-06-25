Министерство юстиции Турции будет работать над возвращением смертной казни
Турция пересмотрит решение об отмене смертной казни, чтобы привлечь к ответственности поджигателей лесов
Об этом заявил министр юстиции Бекир Боздаг, передает ЕП .
"Мы начали работать над этим как министерство", – сказал он.
Сейчас наказание за разжигание лесных пожаров составляет 10 лет лишения свободы с возможным пожизненным заключением.
- 24 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил ввести смертную казнь за поджог лесов. Турция отменила смертную казнь в 2004 году.
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