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Министерство юстиции Литвы заявило, что ордеров на арест Путина будет больше

24 мартa, 2023 пятница
06:45
Мир

Министр юстиции Эвелина Добровольская уверена, что количество ордеров на арест президента России Владимира Путина увеличится, ведь будет раскрыто больше преступлений

Об этом информирует Delfi.

"Международный уголовный суд или прокурор, та совместная объединенная следственная группа, в которой участвовали прокуратура Литвы, Украины, Польши или других стран, охватывает множество эпизодов, преступлений, по которым нужно собрать доказательства. Чтобы квалифицировать определенный материал, сопоставить его, посмотреть, достаточно ли всего, этот процесс будет более продолжительным", - объясняет Добровольская.

Министр юстиции говорит, что следственная группа прокуроров должна собрать достаточно доказательств многочисленных преступлений, совершенных Путиным во время полномасштабной войны в Украине, а это требует времени.

"Тем более, что каждый день совершаются новые военные преступления. Каждый день появляются новые украинцы, которые бегут от войны и дают показания о военных преступлениях. Вполне понятно, что работы, сколько будет квалифицировано военных преступлений, каких, будет много", - заверила министерша.

Добровольская уверена, что ордеров на арест будет больше, потому что будет раскрыто больше преступлений.

"Я уверена, что их (ордеров на арест, - ред.) мы увидим гораздо больше, преступных деяний будет значительно больше", - подытожила Добровольская и добавила, что не все ордера на арест обнародуются из-за возможности выследить жертв и нанести вред потерпевшим.

  • 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой.
  • Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МКС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда. А президент США Джо Байден заявил , что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления. Германия заявила, что будет обязана задержать Владимира Путина в случае появления на территории страны во исполнение решения Международного уголовного суда.
  • Также известно, что президент России Путин должен посетить Южную Африку в августе для участия в саммите БРИКС. Руководство Южно-Африканской Республики знает об ордере Международного уголовного суда по аресту Путина и осознаем юридические обязательства .
  • 20 марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил точечным ударом по зданию Международного уголовного суда, выдавшему ордер на арест российского диктатора.
  • По данным СМИ, Кремль оказался не готов к выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и не понимает, как обезопасить его во время заграничных путешествий.
  • Уже 23 марта в Международном уголовном суде (МКС) выразили сожаление по поводу угроз в адрес учреждения из-за ордера на арест Путина.
  • Ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львово-Беловой является началом процесса по привлечению российских лидеров к ответственности за военные преступления в Украине, говорится в заявлении Евросоюза.
Россия
Владимир Путин
Литва
Гаагский трибунал
война с Россией
воєнні злочини Росії
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