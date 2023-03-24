Об этом информирует Delfi.

"Международный уголовный суд или прокурор, та совместная объединенная следственная группа, в которой участвовали прокуратура Литвы, Украины, Польши или других стран, охватывает множество эпизодов, преступлений, по которым нужно собрать доказательства. Чтобы квалифицировать определенный материал, сопоставить его, посмотреть, достаточно ли всего, этот процесс будет более продолжительным", - объясняет Добровольская.

Министр юстиции говорит, что следственная группа прокуроров должна собрать достаточно доказательств многочисленных преступлений, совершенных Путиным во время полномасштабной войны в Украине, а это требует времени.

"Тем более, что каждый день совершаются новые военные преступления. Каждый день появляются новые украинцы, которые бегут от войны и дают показания о военных преступлениях. Вполне понятно, что работы, сколько будет квалифицировано военных преступлений, каких, будет много", - заверила министерша.

Добровольская уверена, что ордеров на арест будет больше, потому что будет раскрыто больше преступлений.

"Я уверена, что их (ордеров на арест, - ред.) мы увидим гораздо больше, преступных деяний будет значительно больше", - подытожила Добровольская и добавила, что не все ордера на арест обнародуются из-за возможности выследить жертв и нанести вред потерпевшим.