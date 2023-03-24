Министерство юстиции Литвы заявило, что ордеров на арест Путина будет больше
Министр юстиции Эвелина Добровольская уверена, что количество ордеров на арест президента России Владимира Путина увеличится, ведь будет раскрыто больше преступлений
Об этом информирует Delfi.
"Международный уголовный суд или прокурор, та совместная объединенная следственная группа, в которой участвовали прокуратура Литвы, Украины, Польши или других стран, охватывает множество эпизодов, преступлений, по которым нужно собрать доказательства. Чтобы квалифицировать определенный материал, сопоставить его, посмотреть, достаточно ли всего, этот процесс будет более продолжительным", - объясняет Добровольская.
Министр юстиции говорит, что следственная группа прокуроров должна собрать достаточно доказательств многочисленных преступлений, совершенных Путиным во время полномасштабной войны в Украине, а это требует времени.
"Тем более, что каждый день совершаются новые военные преступления. Каждый день появляются новые украинцы, которые бегут от войны и дают показания о военных преступлениях. Вполне понятно, что работы, сколько будет квалифицировано военных преступлений, каких, будет много", - заверила министерша.
Добровольская уверена, что ордеров на арест будет больше, потому что будет раскрыто больше преступлений.
"Я уверена, что их (ордеров на арест, - ред.) мы увидим гораздо больше, преступных деяний будет значительно больше", - подытожила Добровольская и добавила, что не все ордера на арест обнародуются из-за возможности выследить жертв и нанести вред потерпевшим.
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- Также известно, что президент России Путин должен посетить Южную Африку в августе для участия в саммите БРИКС. Руководство Южно-Африканской Республики знает об ордере Международного уголовного суда по аресту Путина и осознаем юридические обязательства .
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- Ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львово-Беловой является началом процесса по привлечению российских лидеров к ответственности за военные преступления в Украине, говорится в заявлении Евросоюза.
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