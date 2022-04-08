Министерство внутренних дел совместно с гугл оцифруют улицы украинских городов

Об этом сообщает МВД.



Отмечаются, что основная цель проекта - фиксация нанесенных российскими оккупантами разрушений в украинских городах и селах.



Также известно, что специалисты корпорации Google начнут работу сразу после того, как сотрудники Нацполиции и ГСЧС убедятся в безопасности локаций.



"Разрушения, нанесенные нашим городам российскими оккупантами, будут доступны в картах гугл в режиме просмотра улиц. Этот режим позволяет просматривать улицу, будто вы идете или едете ею, так что каждый желающий сможет сравнивать, как выглядели города до войны и что с ними сделали русские захватчики", - отметил заместитель главы ведомства Игорь Бондаренко на брифинге во время всеукраинского телемарафона.



Кроме того, будет создан сервис для правоохранителей и спасателей. Он будет работать как информационно-справочный ресурс для координации действий и дополнительной фиксации положения вещей в регионе.



С первыми результатами совместной работы ГУГЛ и МВД можно будет ознакомиться уже на следующей неделе.





"Специалисты гугл обещают обнародовать первые панорамные снимки разрушенных улиц и зданий в г. Ирпень", - добавили в пресс-службе МВД.

Напомним, в Украине в результате разрушены или повреждены около 6,8 тыс. жилых домов. Министерство развития общин и территорий отметило, что если учитывать необходимость восстановления городов и агломераций, то сумма нужных на это средств должна измеряться в сотнях миллиардов.