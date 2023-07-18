Об этом в интервью Gazeta.ua рассказала волонтер и исполнительный директор фонда "Мрия" Татьяна Комлик (Татуся Бо).

"Сейчас все начали открыто говорить, что нужно менять систему МСЭК и ВЛК. Делать ее человечной. Боец без ноги, на костылях – его отправляют на пятый этаж, потому что там сидит Комиссия. Помещение без лифта. Надо, чтобы система работала четко и понятно для бойцов. Его выписывают, переводят на другой этап, а там спрашивают выписку или справку. Бойца снова отправляют в предыдущую больницу – а это иногда переезды из одного конца Украины в другой. И, возможно, его так посылают неоднократно", — отметила Татуся Бо.

Фото: www.facebook.com/mriya.foundation

По словам волонтера, в Украине нельзя делать второй остров Валаам, куда "советы" когда-то свозили всех раненых в результате Второй мировой бойцов. Мы ведь не можем обесценивать подвиг ветеранов, а должны видеть прежде всего не ранения или героя войны, а человека.

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"У нас после войны будут сотни тысяч, если не миллионы, ветеранов. А Минвет к этому не готовится. Нам уже сейчас нужно строить инклюзивное общество. Это не только пандус на входе в ЦНАП или поликлинику. Но и об отношении общества. Надо говорить людям. Надо говорить людям , что мы будем видеть молодого красивого парня с протезом.И ему не нужна наша жалость.Максимум – когда очевидно нужна помощь, то подойти и спросить об этом.И нам важно уметь принять их отказ.Не надо хватать за руки и ноги.На улицах будет много людей со шрамами от ожогов, травмами головы, без глаз," — подытожила исполнительный директор фонда "Мрия".