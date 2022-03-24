Министерство спорта погнало россиянку Шаботову из сборной Украины по фигурному катанию. Она лайкнула пост Плющенка о поддержке войны в Украине
Министерство молодежи и спорта Украины исключило Анастасию Шаботову из состава национальной сборной по фигурному катанию
Об этом сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания Украины .
Россиянка Анастасия Шаботова лайкнула сообщение в инстаграмме Евгения Плющенко, поддержавшем военное вторжение России в Украину.
В Федерации и Министерстве осудили подобные действия фигуристки, поэтому ее исключили из сборной Украины. Шаботова уволена официально. Ей выплатят компенсацию за неиспользованный ежегодный отпуск продолжительностью 41 день.
Шаботова к 2019 году выступала в составе сборной России. На Олимпиаде-2022 в Пекине, в составе команды Украины Шаботова выступила только в короткой программе и не смогла квалифицироваться в произвольную.
- 15 февраля Шаботова поддержала россиянку Камилу Валиеву , которую поймали на допинге.
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