Министерство спорта погнало россиянку Шаботову из сборной Украины по фигурному катанию. Она лайкнула пост Плющенка о поддержке войны в Украине

Об этом сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания Украины .



Россиянка Анастасия Шаботова лайкнула сообщение в инстаграмме Евгения Плющенко, поддержавшем военное вторжение России в Украину.



В Федерации и Министерстве осудили подобные действия фигуристки, поэтому ее исключили из сборной Украины. Шаботова уволена официально. Ей выплатят компенсацию за неиспользованный ежегодный отпуск продолжительностью 41 день.



Шаботова к 2019 году выступала в составе сборной России. На Олимпиаде-2022 в Пекине, в составе команды Украины Шаботова выступила только в короткой программе и не смогла квалифицироваться в произвольную.





15 февраля Шаботова поддержала россиянку Камилу Валиеву , которую поймали на допинге.