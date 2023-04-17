Министерство молодежи и спорта обнародовало список атлетов из РФ и Беларуси, поддержавших войну против Украины

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.

В список попали 27 спортсменов. Среди них гимнастка Алина Кабаева, боксер Николай Валуев, шахматист Сергей Карякин и фигурист Евгений Плющенко.

Список атлетов из России и Беларуси, поддержавших войну РФ против Украины:

Футбол: Роман Широков, Владимир Баженов

Шахматы: Сергей Карякин, Сергей Шипов

Лыжные гонки: Александр Легков, Александр Большунов, Александр Даракович, Егор Сорин

Спортивная гимнастика: Илья Куляк

Фигурное катание: Евгений Плющенко

Бокс: Николай Валуев

Смешанные единоборства: Александр Шлеменко

Плавание: Евгений Рылов

Велоспорт: Наталья Цилинская

Баскетбол: Максим Рыженков

Современное пятиборье: Михаил Прокопенко

Хоккей: Дмитрий Басков

Самбо: Юрий Рыбак

Художественная гимнастика: Алина Кабаева

Легкая атлетика: Юрий Моисевич

Дзюдо: Руслан Шарапов

Гандбол: Владимир Коноплев

Пляжный футбол: Михаил Ботников