Министерство молодежи и спорта обнародовало список атлетов из РФ и Беларуси, поддержавших войну против Украины
Министерство молодежи и спорта Украины обнародовало список российских и белорусских атлетов, поддержавших войну против Украины
Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.
В список попали 27 спортсменов. Среди них гимнастка Алина Кабаева, боксер Николай Валуев, шахматист Сергей Карякин и фигурист Евгений Плющенко.
Список атлетов из России и Беларуси, поддержавших войну РФ против Украины:
Футбол: Роман Широков, Владимир Баженов
Шахматы: Сергей Карякин, Сергей Шипов
Лыжные гонки: Александр Легков, Александр Большунов, Александр Даракович, Егор Сорин
Спортивная гимнастика: Илья Куляк
Фигурное катание: Евгений Плющенко
Бокс: Николай Валуев
Смешанные единоборства: Александр Шлеменко
Плавание: Евгений Рылов
Велоспорт: Наталья Цилинская
Баскетбол: Максим Рыженков
Современное пятиборье: Михаил Прокопенко
Хоккей: Дмитрий Басков
Самбо: Юрий Рыбак
Художественная гимнастика: Алина Кабаева
Легкая атлетика: Юрий Моисевич
Дзюдо: Руслан Шарапов
Гандбол: Владимир Коноплев
Пляжный футбол: Михаил Ботников
- 13 декабря 2022 года Верховная Рада ввела санкции против 56 спортсменов с антиукраинской позицией.
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