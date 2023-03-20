Министерство культуры Люксембурга передало 1,3 млн грн для поддержки украинских художников
20 марта стало известно, что министерство культуры Люксембурга выделило 1,3 миллиона гривен для поддержки художников Украины
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины .
"Эта деятельность важна для поддержки украинской идентичности и культуры, а также свободы художественного выражения как фундаментальной европейской ценности. В предоставлении такой поддержки Украинский культурный фонд зарекомендовал себя как эффективный и прозрачный институт. Во время заседаний рабочей группы мы достигли договоренности о механизме распределения и предоставления финансирования, который нас вполне удовлетворяет, и мы надеемся на плодотворное сотрудничество", – сказала Сэм Тансон, министр культуры Люксембурга.
Сообщается, что выделенные средства будут направлены на поддержку индивидуальных художников в рамках грантовой программы "Возобновление культурно-художественной деятельности".
"Это результат нашей системной работы с нашими люксембургскими коллегами. Поддержка независимых художников остается нашим приоритетом. Из-за войны внутреннего финансирования недостаточно. Поэтому я на каждой встрече с нашими международными партнерами подчеркиваю, что поддержка наших культурных деятелей внутри страны для нас очень важна и ценна. Спасибо Сэм Тансон, министру культуры Великого Герцогства Люксембург", – подчеркнул министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Партнером инициативы выступил Украинский культурный фонд.
Финансирование стипендиатов продлится до 15 мая и будет проходить в соответствии с рейтинговым реестром .
- 17 марта с рабочим визитом во Львовской области находилась делегация во главе с министром культуры и медиа Хорватии Ниной Обулен-Коржинек.
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