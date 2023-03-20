Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины .

"Эта деятельность важна для поддержки украинской идентичности и культуры, а также свободы художественного выражения как фундаментальной европейской ценности. В предоставлении такой поддержки Украинский культурный фонд зарекомендовал себя как эффективный и прозрачный институт. Во время заседаний рабочей группы мы достигли договоренности о механизме распределения и предоставления финансирования, который нас вполне удовлетворяет, и мы надеемся на плодотворное сотрудничество", – сказала Сэм Тансон, министр культуры Люксембурга.

Сообщается, что выделенные средства будут направлены на поддержку индивидуальных художников в рамках грантовой программы "Возобновление культурно-художественной деятельности".

"Это результат нашей системной работы с нашими люксембургскими коллегами. Поддержка независимых художников остается нашим приоритетом. Из-за войны внутреннего финансирования недостаточно. Поэтому я на каждой встрече с нашими международными партнерами подчеркиваю, что поддержка наших культурных деятелей внутри страны для нас очень важна и ценна. Спасибо Сэм Тансон, министру культуры Великого Герцогства Люксембург", – подчеркнул министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Партнером инициативы выступил Украинский культурный фонд.

Финансирование стипендиатов продлится до 15 мая и будет проходить в соответствии с рейтинговым реестром .