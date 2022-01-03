Министр иностранных дел Германии летит в США обсуждать Украину и Россию

Об этом сообщает Reuters.



Бербок обсудит с Госсекретарем США Энтони Блинкеном и другими политиками войну между Россией и Украиной.



По словам спикера, другие темы первого официального визита Бербок в Соединенные Штаты будут включать предстоящий диалог с Россией, климат, внешнюю политику и укрепление демократии.



По данным СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц намерен уже в январе встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

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