Министерство финансов США ввело новые санкции против ХАМАСа

Об этом говорится в пресс-релизе министерства финансов США.

В пятницу, 27 октября, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело второй раунд санкций против ключевых чиновников и финансовых сетей, связанных с ХАМАСом, после 7 октября нападений на Израиль.

Казначейство США включило в список должностных лиц ХАМАСа в Иране и членов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также организацию в Газе, служившую каналом для незаконных иранских средств для ХАМАС и Палестинского исламского джихада (ПИД).

"Сегодняшние действия подчеркивают преданность Соединенных Штатов ликвидации сетей финансирования ХАМАС путем развертывания наших контртеррористических санкций и сотрудничества с нашими глобальными партнерами, чтобы лишить ХАМАС возможности использовать международную финансовую систему", - заявил замминистра финансов Уолли Адейем.

Этот шаг является продолжением недавнего решения OFAC от 18 октября о включении в перечень лиц, подлежащих санкциям, боевиков и финансовых посредников ХАМАС. Лица, против которых сегодня направлены санкции, играют ключевую роль в управлении компаниями в инвестиционном портфеле ХАМАСа, а также в управлении секретными международными инвестициями организации.

Всего в санкционный список добавлены 4 юридических и 8 физических лиц, среди которых несколько должностных лиц иранского Корпуса стражей Исламской революции.