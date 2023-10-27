Министерство финансов США ввело новые санкции против ХАМАСа
США ввели второй раунд санкций против должностных лиц ХАМАСа и их финансовых сетей в связи с нападениями на Израиль. Под санкции попали 4 юридических и 8 физических лиц, включая должностных лиц из Корпуса стражей Исламской революции
Об этом говорится в пресс-релизе министерства финансов США.
В пятницу, 27 октября, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело второй раунд санкций против ключевых чиновников и финансовых сетей, связанных с ХАМАСом, после 7 октября нападений на Израиль.
Казначейство США включило в список должностных лиц ХАМАСа в Иране и членов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также организацию в Газе, служившую каналом для незаконных иранских средств для ХАМАС и Палестинского исламского джихада (ПИД).
"Сегодняшние действия подчеркивают преданность Соединенных Штатов ликвидации сетей финансирования ХАМАС путем развертывания наших контртеррористических санкций и сотрудничества с нашими глобальными партнерами, чтобы лишить ХАМАС возможности использовать международную финансовую систему", - заявил замминистра финансов Уолли Адейем.
Этот шаг является продолжением недавнего решения OFAC от 18 октября о включении в перечень лиц, подлежащих санкциям, боевиков и финансовых посредников ХАМАС. Лица, против которых сегодня направлены санкции, играют ключевую роль в управлении компаниями в инвестиционном портфеле ХАМАСа, а также в управлении секретными международными инвестициями организации.
Всего в санкционный список добавлены 4 юридических и 8 физических лиц, среди которых несколько должностных лиц иранского Корпуса стражей Исламской революции.
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