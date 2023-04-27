Министерство финансов не знает, были ли заложены в бюджет средства на выплаты военным, - нардеп Разумков
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков подчеркнул, что нужно вернуть доплаты в 30 тыс. грн нашим военным
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Рада вернула доплаты военным в 30 тыс. грн. Если деньги не заложили в бюджет, то это либо диверсия, либо халатность. Сегодня мы получили ответ от Министерства финансов, куда обратилась наша команда с просьбой дать ответ на вопрос: Закладывались ли доплаты в 30 тыс. грн нашим защитникам на 2023 год?" – объяснил Разумков.
Народный депутат напомнил, что решение о бюджете принималось в ноябре 2022 года, а отменили премии военным с 1 февраля этого года.
"И ответ от Минфина таков: А мы не знаем, закладывались ли эти средства, или нет, - сказали в Минфине, - мы выделили средства в рамках запроса Совета национальной безопасности и обороны Украины, а как они дальше распространялись, непонятно, - добавили в Минфине. Я считаю, что экономить на наших защитниках точно не нужно. Надо вернуть деньги нашим защитникам", – подчеркнул Разумков.
- С 1 февраля 2023 года изменился порядок выплат премий военным . В соответствии с ним выплаты напрямую зависели от районов пребывания воинов, сложности и специфики выполнения боевых или специальных задач.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о возвращении всем военнослужащим премий в размере 30 тыс. грн и передал обращение премьер-министру Денису Шмыгалю.
- 10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тысяч гривен военным, также доплаты должны вернуть работникам ГСЧС и полицейским.
- 12 апреля в Раду внесли постановление, блокирующее закон о возвращении 30 тыс. грн выплат военным.
- Как отметил в эфире Эспрессо нардеп Федор Вениславский, выплаты всем военным по 30 тыс.грн нуждаются более триллиона гривен в год
- Народный депутат из парламентской фракции "Голос" Владимир Цабаль внес в парламент проект постановления "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.04.2023 о принятии во втором чтении и в целом проекте Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения (регистр. № 8312 от 27.12.2022)".
- Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко отметил , что парламент проголосовал бюджет и деньги заложены в бюджете на выплаты военным.
- Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, отметил , что нужно срочно собрать заседание Верховной Рады, чтобы провалить постановление о блокировании выплат военным.
- Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины призвал не манипулировать выплатами дополнительных 30 тысяч гривен военным, вознаграждение начисляется в зависимости от пребывания
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