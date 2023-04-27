Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Рада вернула доплаты военным в 30 тыс. грн. Если деньги не заложили в бюджет, то это либо диверсия, либо халатность. Сегодня мы получили ответ от Министерства финансов, куда обратилась наша команда с просьбой дать ответ на вопрос: Закладывались ли доплаты в 30 тыс. грн нашим защитникам на 2023 год?" – объяснил Разумков.

Народный депутат напомнил, что решение о бюджете принималось в ноябре 2022 года, а отменили премии военным с 1 февраля этого года.

"И ответ от Минфина таков: А мы не знаем, закладывались ли эти средства, или нет, - сказали в Минфине, - мы выделили средства в рамках запроса Совета национальной безопасности и обороны Украины, а как они дальше распространялись, непонятно, - добавили в Минфине. Я считаю, что экономить на наших защитниках точно не нужно. Надо вернуть деньги нашим защитникам", – подчеркнул Разумков.