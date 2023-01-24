Министерство финансов Британии помогло Пригожину обойти санкции, чтобы подать в суд на журналиста, - СМИ
Чтобы финансисту ППК "Вагнер" Евгению Пригожину подать в суд на британского журналиста Элиота Гиггинса министерство финансов Британии позволило ему обойти санкции
Об этом сообщает OpenDemocracy
Издание отмечает, что санкции, введенные в Британии и Европе в 2020 году, должны были помешать кому-либо вести бизнес с Пригожиным. В 2018 году он также подвергся санкциям в США.
Но большое количество сломанных электронных писем показывает, что Министерство финансов Британии в 2021 году, которым руководил Риши Сунак, выдало специальные лицензии, которые позволили олигарху обойти санкции и начать агрессивную юридическую кампанию против журналиста в лондонских судах.
Печальный иск о клевете против Гиггинса появился после разоблачений издания Bellingcat о теневых операциях группы "Вагнера" и был частью стратегии Пригожина, направленной на подрыв санкций против него.
Правительство предоставило британской юридической фирме лицензию на работу над делом и одобрило основные шаги на этом пути. Санкции не позволили Пригожину приехать в Лондон, но правительство Британии дало разрешение его британским юристам прилететь бизнес-классом в Санкт-Петербург, чтобы они могли встретиться лицом к лицу и завершить юридические дела против Гиггинса. Пригожин заплатил своим лондонским адвокатам непосредственно банковским переводом из России, что вынудило британский банк сначала удержать средства из-за санкций.
Электронные письма и документы, с которыми ознакомилось издание, были разоблачены в результате серии хакерских атак более чем на 50 российских компаний и государственных учреждений, проведенных после вторжения России в Украину.
- 20 января стало известно, что министерство финансов США признает Вагнера транснациональной преступной организацией.
-
Основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин написал письмо в Белый дом, в котором спросил о преступлениях, совершенных его наемниками.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.52
-
EUR
Покупка 42.33Продажа 43.28
- Актуальное
- Важное