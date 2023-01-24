Министерство финансов Британии помогло Пригожину обойти санкции, чтобы подать в суд на журналиста, - СМИ

Об этом сообщает OpenDemocracy

Издание отмечает, что санкции, введенные в Британии и Европе в 2020 году, должны были помешать кому-либо вести бизнес с Пригожиным. В 2018 году он также подвергся санкциям в США.

Но большое количество сломанных электронных писем показывает, что Министерство финансов Британии в 2021 году, которым руководил Риши Сунак, выдало специальные лицензии, которые позволили олигарху обойти санкции и начать агрессивную юридическую кампанию против журналиста в лондонских судах.

Печальный иск о клевете против Гиггинса появился после разоблачений издания Bellingcat о теневых операциях группы "Вагнера" и был частью стратегии Пригожина, направленной на подрыв санкций против него.

Правительство предоставило британской юридической фирме лицензию на работу над делом и одобрило основные шаги на этом пути. Санкции не позволили Пригожину приехать в Лондон, но правительство Британии дало разрешение его британским юристам прилететь бизнес-классом в Санкт-Петербург, чтобы они могли встретиться лицом к лицу и завершить юридические дела против Гиггинса. Пригожин заплатил своим лондонским адвокатам непосредственно банковским переводом из России, что вынудило британский банк сначала удержать средства из-за санкций.

Электронные письма и документы, с которыми ознакомилось издание, были разоблачены в результате серии хакерских атак более чем на 50 российских компаний и государственных учреждений, проведенных после вторжения России в Украину.

20 января стало известно, что министерство финансов США признает Вагнера транснациональной преступной организацией.

Основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин написал письмо в Белый дом, в котором спросил о преступлениях, совершенных его наемниками.