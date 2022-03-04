"Министерство фашизма РФ": Роскомнадзор требует сменить название Минобороны России в Apple Maps

Об этом сообщают российские СМИ.



После вторжения российских войск в Украину в программе Apple Maps название Министерства обороны России переименовали в "Министерство фашизма РФ".



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Роскомнадзор обратился к компании Apple и требует у них восстановить обычное название структуры.





Роскомнадзор принял решение о блокировании доступа к соцсети Facebook.

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