"Министерство фашизма РФ": Роскомнадзор требует сменить название Минобороны России в Apple Maps
Роскомнадзор обратился к Apple с требованием изменить в Maps название Минобороны, которое пользователи переименовали в "Министерство фашизма РФ"
Об этом сообщают российские СМИ.
После вторжения российских войск в Украину в программе Apple Maps название Министерства обороны России переименовали в "Министерство фашизма РФ".
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Роскомнадзор обратился к компании Apple и требует у них восстановить обычное название структуры.
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