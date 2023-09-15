Министерство экономики опровергло претензии Госаудитслужбы по прибыли в оборонных закупках
Постановление правительства №335 не повлияло на то, как предприятия получают прибыль от оборонных закупок во время военного положения. Такое разъяснение предоставило Министерство экономики. Поэтому Госаудитслужба не имеет оснований требовать от предприятий возврата прибыли
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на разъяснение за подписью заместителя министра Надежды Бигун.
В документе указывается, что постановление №169 "Некоторые вопросы осуществления оборонных и публичных закупок товаров, работ и услуг в условиях военного положения", принятое 28 февраля 2022 г., упростило процедуру закупок товаров, работ и услуг для обороны и безопасности в условиях военного положения.
В то же время, постановление №335 "Некоторые вопросы осуществления оплаты товаров, работ и услуг для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны в условиях военного положения", принятое 20 марта 2022 года, установило правила формирования договорной цены на основе калькуляции расходов. Но это постановление не имело отношения к порядку получения прибыли, определенному другим постановлением - №363.
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Постановлением №363 установлено, что прибыль в цене составляет 1% затрат на закупку компонентов, спецоборудования, работ от других хозяйствующих субъектов и 30% остальных затрат в производственной себестоимости оборонных товаров, работ и услуг. Налоги и сборы не включаются в прибыль. Если закупка происходит через украинские компании, то их поставочная наценка составляет 3% стоимости товаров.
"Порядок планирования, формирования, особенностей размещения, корректировки оборонных закупок, осуществления контроля и отчетности об их выполнении, а также обнародования информации об оборонных закупках, утвержденный постановлением №363 остался в силе и не был отменен", - говорится в разъяснении.
Министерство также напомнило, что по изменениям в закон "О публичных закупках" и других законодательных актов Украины по оборонным и публичным закупкам на период военного положения Кабмин имеет право определять особенности оборонных закупок на период военного положения.
"С принятием постановления №1275 на период действия правового режима военного положения в Украине было остановлено действие пунктов 64-67 вышеупомянутого порядка утвержденного постановлением №363 (соответствующие нормы действовали до внесения изменений в постановление 1275 в последние изменения от 18 июля 2023 года)", - сказано в документе.
В мае Государственная аудиторская служба Украины закончила проверку соглашений Минобороны за 2022-начало 2023 года и выявила много нарушений на сумму 2,5 млрд грн. ГАСУ утверждала, что производители, работающие с Минобороны, не должны включать прибыль в свои контракты с государством. Для этого ведомство ссылалось на постановление №335.
Президент Владимир Зеленский после обращения Федерации работодателей приказал Кабмину срочно решить проблему. Но КМУ просто отменил постановление №335, что не помогло. И поэтому у предприятий возникли проблемы с Государственной фискальной службой и Государственным бюро расследований.
Фото: Цензор.НЕТ со ссылкой на разъяснение за подписью заместителя министра Надежды Бигун
Скандалы с закупками Минобороны
21 января издание Зеркало недели сообщило, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева. Позже этот скандал получил название "яйца по 17 грн". В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющим признаки умышленных манипуляций.
В НАБУ рассказывали , что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ, следствие продолжается.
Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить замминистра обороны Вячеслава Шаповалова. Также был уволен с должности директора департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий: его связывают со скандалом по продуктам для ВСУ.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 400 млн грн залога бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову.
Офис генпрокурора сообщил об оглашении подозрения советнику замминистра обороны, он фигурирует в схеме хищения более 1,7 млрд грн на закупках для ВСУ.
Позже министр обороны заявил, что противодействовать взяточничеству внутри Министерства обороны Украиныпоможет антикоррупционный совет, в состав которого войдут представители общественности.
После этого, 8 февраля, тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников заявил о перезапуске антикоррупционного управления, в частности, будет введен механизм общественного контроля.
9 августа СБУ разоблачила чиновника из Минобороны, подозреваемого в присвоении 16 млн грн
10 августа журналисты опубликовали расследование, согласно которому Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.
25 августа сообщалось , что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга Народа". Тогдашний министр обороны Резников заключил пари с депутатом Радиной и журналистом Ткачем: он уйдет с должности главы МО, если факт поставок летних курток вместо зимних будет доказан. Если же на самом деле было поставлено 180 тысяч зимних курток, а не пожилых, то Радина должен составить мандат, а журналист "Украинской правды" Михаил Ткач - уйти из издания и на три года прекратить работать по специальности.
1 сентября прокуроры доказали в суде, что Минобороны закупило 1 млн некачественных продуктовых наборов для ВСУ.
3 сентября тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников рассказал , что в закупках Минобороны есть только 2,7% проблемной дебиторки. Она находится в судах.
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