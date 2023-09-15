Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Министерство экономики опровергло претензии Госаудитслужбы по прибыли в оборонных закупках

Министерство экономики опровергло претензии Госаудитслужбы по прибыли в оборонных закупках

15 сентября, 2023 пятница
11:57
Экономика

Постановление правительства №335 не повлияло на то, как предприятия получают прибыль от оборонных закупок во время военного положения. Такое разъяснение предоставило Министерство экономики. Поэтому Госаудитслужба не имеет оснований требовать от предприятий возврата прибыли

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на разъяснение за подписью заместителя министра Надежды Бигун.

В документе указывается, что постановление №169 "Некоторые вопросы осуществления оборонных и публичных закупок товаров, работ и услуг в условиях военного положения", принятое 28 февраля 2022 г., упростило процедуру закупок товаров, работ и услуг для обороны и безопасности в условиях военного положения.

В то же время, постановление №335 "Некоторые вопросы осуществления оплаты товаров, работ и услуг для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны в условиях военного положения", принятое 20 марта 2022 года, установило правила формирования договорной цены на основе калькуляции расходов. Но это постановление не имело отношения к порядку получения прибыли, определенному другим постановлением - №363.

Читайте также: Госаудитслужба срывает оборонные закупки

Постановлением №363 установлено, что прибыль в цене составляет 1% затрат на закупку компонентов, спецоборудования, работ от других хозяйствующих субъектов и 30% остальных затрат в производственной себестоимости оборонных товаров, работ и услуг. Налоги и сборы не включаются в прибыль. Если закупка происходит через украинские компании, то их поставочная наценка составляет 3% стоимости товаров.

"Порядок планирования, формирования, особенностей размещения, корректировки оборонных закупок, осуществления контроля и отчетности об их выполнении, а также обнародования информации об оборонных закупках, утвержденный постановлением №363 остался в силе и не был отменен", - говорится в разъяснении.

Министерство также напомнило, что по изменениям в закон "О публичных закупках" и других законодательных актов Украины по оборонным и публичным закупкам на период военного положения Кабмин имеет право определять особенности оборонных закупок на период военного положения.

"С принятием постановления №1275 на период действия правового режима военного положения в Украине было остановлено действие пунктов 64-67 вышеупомянутого порядка утвержденного постановлением №363 (соответствующие нормы действовали до внесения изменений в постановление 1275 в последние изменения от 18 июля 2023 года)", - сказано в документе.

В мае Государственная аудиторская служба Украины закончила проверку соглашений Минобороны за 2022-начало 2023 года и выявила много нарушений на сумму 2,5 млрд грн. ГАСУ утверждала, что производители, работающие с Минобороны, не должны включать прибыль в свои контракты с государством. Для этого ведомство ссылалось на постановление №335.

Президент Владимир Зеленский после обращения Федерации работодателей приказал Кабмину срочно решить проблему. Но КМУ просто отменил постановление №335, что не помогло. И поэтому у предприятий возникли проблемы с Государственной фискальной службой и Государственным бюро расследований.


Фото: Цензор.НЕТ со ссылкой на разъяснение за подписью заместителя министра Надежды Бигун

Скандалы с закупками Минобороны

21 января издание Зеркало недели сообщило, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева. Позже этот скандал получил название "яйца по 17 грн". В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющим признаки умышленных манипуляций.

В НАБУ рассказывали , что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ, следствие продолжается.

Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить замминистра обороны Вячеслава Шаповалова. Также был уволен с должности директора департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий: его связывают со скандалом по продуктам для ВСУ.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 400 млн грн залога бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову.

Офис генпрокурора сообщил об оглашении подозрения советнику замминистра обороны, он фигурирует в схеме хищения более 1,7 млрд грн на закупках для ВСУ.

Позже министр обороны заявил, что противодействовать взяточничеству внутри Министерства обороны Украиныпоможет антикоррупционный совет, в состав которого войдут представители общественности.

После этого, 8 февраля, тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников заявил о перезапуске антикоррупционного управления, в частности, будет введен механизм общественного контроля.

9 августа СБУ разоблачила чиновника из Минобороны, подозреваемого в присвоении 16 млн грн

10 августа журналисты опубликовали расследование, согласно которому Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.

25 августа сообщалось , что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга Народа". Тогдашний министр обороны Резников заключил пари с депутатом Радиной и журналистом Ткачем: он уйдет с должности главы МО, если факт поставок летних курток вместо зимних будет доказан. Если же на самом деле было поставлено 180 тысяч зимних курток, а не пожилых, то Радина должен составить мандат, а журналист "Украинской правды" Михаил Ткач - уйти из издания и на три года прекратить работать по специальности.

1 сентября прокуроры доказали в суде, что Минобороны закупило 1 млн некачественных продуктовых наборов для ВСУ.

3 сентября тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников рассказал , что в закупках Минобороны есть только 2,7% проблемной дебиторки. Она находится в судах.

Новости
Общество
Читайте также:
14 сентября, 2023 четверг
ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении, - начальник пресс-службы Восточной Группировки Войск
Віталій Кулик
Автор Виталий Кулик
14 сентября, 2023 четверг
Папа Франциск симпатизирует Путину. "Скрепы" похожи
збитий "Шахед"
15 сентября, 2023 пятница
Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили все 17 беспилотников
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.63
    Покупка 37.63
    Продажа 38.38
  • EUR
    Покупка 40.31
    Продажа 41.26
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
15 сентября
12:16
Обновлено
Россия запустила ударные БПЛА: в Винницкой и Хмельницкой области прогремели взрывы
12:02
OPINION
Россия продолжает гибридную войну и реакция тоже должна быть гибридной
12:00
Аналитика
Является ли арест олигарха Коломойского признаком изменений в государстве
12:00
Пресс-релиз
АЛЛО: детали релиза iPhone 15
11:52
Эксклюзив
Аграрный эксперт Мартышев назвал главные транспортные "артерии" для экспорта на 2023 год
11:51
Ольга Стефанишина
Стефанишин утверждает, что немедленное открытие деклараций не было принципиальным для европейских партнеров
11:50
Кабмин одобрил проект госбюджета-2024
11:35
В Минэкономики заявили, что спор с Польшей по поводу зерна перешел в плоскость темы вступления в ЕС
11:29
На Харьковщине подали больше заявок на компенсацию за поврежденное и разрушенное жилье, - Шмигаль
11:06
МИД Украины призывает Немецкую оперу отменить выступление пропутинской певицы Нетребко
10:59
Южная Корея предоставит Украине кредиты, в том числе на восстановление
10:55
Сиярто обвинил ЕС в глобализации войны в Украине. У Кулебы отреагировали
10:31
Турция договаривается с Китаем о строительстве третьей АЭС в стране
10:29
Южная Корея и США заявили, что соглашение Путина и Кима нарушит санкции ООН
10:17
Аналитика
Что происходит в экономике: цены, урожай, энергетика
10:00
Настоящая история украинского казачества: вышел второй ролик из серии просветительского проекта о мифах пропаганды РФ
10:00
OPINION
Как власть экономит на образовании, спекулируя на учащихся-беженцах
10:00
Инфографика
Курс валют на 15 сентября: гривна стабилизировалась по отношению к доллару
09:58
Обзор
Зеленский снова поедет к Байдену, "хлопок" в Крыму имеет как стратегическое, так и символическое значение. Акценты мировых СМИ 15 сентября
09:51
Британская разведка оценила степень повреждения корабля и субмарины РФ в результате удара ВСУ по Севастополю
09:51
Эксклюзив
Сергей Згурец
"Освобождение Андреевки позволяет украинским войскам усилить давление на врага": Згурец рассказал о ситуации на Бахмутском направлении
09:44
Германия подписала Соглашения Артемиды с NASA об исследовании космоса
09:44
Обновлено
Нестор Шуфрич
СБУ проводит обыски у нардепа Шуфрича по делу о госизмене, - СМИ
09:42
Энергоатом передал Канаде первую партию урана на производство ядерного топлива для украинских АЭС
09:27
OPINION
Николай Княжицкий
Можно ли победить "русский мир", когда на фронте его останавливает ВСУ, а внутри страны он неприкосновен
09:20
Обновлено
Игорь Коломойский
СБУ объявила новое подозрение Коломойскому за незаконное завладение 5,8 млрд грн
09:19
Лето-2023 стало самым жарким за всю историю наблюдений, – NASA
09:10
Обновлено
ВСУ освободили Андреевку и ликвидировали 470 окупантов и 13 танков, - Генштаб
09:02
Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили все 17 беспилотников
08:40
"Днепр-1" назначил нового главного тренера
08:31
Южная Корея может ввести санкции против России после встречи Путина и Ким Чен Ина
08:07
OPINION
Научиться не обижаться
07:58
Великобритания, Франция и Германия отказались снимать санкции против Ирана из-за "шахед" для РФ
07:23
Обновлено
МИД РФ
Россия высылает двух американских дипломатов из-за подозрений в шпионаже, в госдепе США отреагировали
07:05
Эксперты предупредили об угрозе продовольственного кризиса в Азии из-за роста цен на рис
06:37
Пентагон: КНДР станет соучастником убийств украинцев, если будут поставлять боеприпасы России
06:21
"Есть много оптимизма": Усик и Фьюри возобновили переговоры о бое за титул абсолютного чемпиона
05:38
Удар по Евпатории свидетельствует о системных проблемах российской ПВО во временно оккупированном Крыму, - ISW
05:35
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 7-го тура чемпионата Украины по футболу
05:01
"Беспокойный рассвет": мэр Федоров сообщил о взрыве в Мелитополе
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV