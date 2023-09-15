Министерство экономики опровергло претензии Госаудитслужбы по прибыли в оборонных закупках

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на разъяснение за подписью заместителя министра Надежды Бигун.

В документе указывается, что постановление №169 "Некоторые вопросы осуществления оборонных и публичных закупок товаров, работ и услуг в условиях военного положения", принятое 28 февраля 2022 г., упростило процедуру закупок товаров, работ и услуг для обороны и безопасности в условиях военного положения.

В то же время, постановление №335 "Некоторые вопросы осуществления оплаты товаров, работ и услуг для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны в условиях военного положения", принятое 20 марта 2022 года, установило правила формирования договорной цены на основе калькуляции расходов. Но это постановление не имело отношения к порядку получения прибыли, определенному другим постановлением - №363.

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Постановлением №363 установлено, что прибыль в цене составляет 1% затрат на закупку компонентов, спецоборудования, работ от других хозяйствующих субъектов и 30% остальных затрат в производственной себестоимости оборонных товаров, работ и услуг. Налоги и сборы не включаются в прибыль. Если закупка происходит через украинские компании, то их поставочная наценка составляет 3% стоимости товаров.

"Порядок планирования, формирования, особенностей размещения, корректировки оборонных закупок, осуществления контроля и отчетности об их выполнении, а также обнародования информации об оборонных закупках, утвержденный постановлением №363 остался в силе и не был отменен", - говорится в разъяснении.

Министерство также напомнило, что по изменениям в закон "О публичных закупках" и других законодательных актов Украины по оборонным и публичным закупкам на период военного положения Кабмин имеет право определять особенности оборонных закупок на период военного положения.

"С принятием постановления №1275 на период действия правового режима военного положения в Украине было остановлено действие пунктов 64-67 вышеупомянутого порядка утвержденного постановлением №363 (соответствующие нормы действовали до внесения изменений в постановление 1275 в последние изменения от 18 июля 2023 года)", - сказано в документе.

В мае Государственная аудиторская служба Украины закончила проверку соглашений Минобороны за 2022-начало 2023 года и выявила много нарушений на сумму 2,5 млрд грн. ГАСУ утверждала, что производители, работающие с Минобороны, не должны включать прибыль в свои контракты с государством. Для этого ведомство ссылалось на постановление №335.

Президент Владимир Зеленский после обращения Федерации работодателей приказал Кабмину срочно решить проблему. Но КМУ просто отменил постановление №335, что не помогло. И поэтому у предприятий возникли проблемы с Государственной фискальной службой и Государственным бюро расследований.





Фото: Цензор.НЕТ со ссылкой на разъяснение за подписью заместителя министра Надежды Бигун

Скандалы с закупками Минобороны

21 января издание Зеркало недели сообщило, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева. Позже этот скандал получил название "яйца по 17 грн". В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющим признаки умышленных манипуляций.

В НАБУ рассказывали , что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ, следствие продолжается.

Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить замминистра обороны Вячеслава Шаповалова. Также был уволен с должности директора департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий: его связывают со скандалом по продуктам для ВСУ.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 400 млн грн залога бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову.

Офис генпрокурора сообщил об оглашении подозрения советнику замминистра обороны, он фигурирует в схеме хищения более 1,7 млрд грн на закупках для ВСУ.

Позже министр обороны заявил, что противодействовать взяточничеству внутри Министерства обороны Украиныпоможет антикоррупционный совет, в состав которого войдут представители общественности.

После этого, 8 февраля, тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников заявил о перезапуске антикоррупционного управления, в частности, будет введен механизм общественного контроля.

9 августа СБУ разоблачила чиновника из Минобороны, подозреваемого в присвоении 16 млн грн

10 августа журналисты опубликовали расследование, согласно которому Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.

25 августа сообщалось , что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга Народа". Тогдашний министр обороны Резников заключил пари с депутатом Радиной и журналистом Ткачем: он уйдет с должности главы МО, если факт поставок летних курток вместо зимних будет доказан. Если же на самом деле было поставлено 180 тысяч зимних курток, а не пожилых, то Радина должен составить мандат, а журналист "Украинской правды" Михаил Ткач - уйти из издания и на три года прекратить работать по специальности.

1 сентября прокуроры доказали в суде, что Минобороны закупило 1 млн некачественных продуктовых наборов для ВСУ.

3 сентября тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников рассказал , что в закупках Минобороны есть только 2,7% проблемной дебиторки. Она находится в судах.