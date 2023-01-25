Об этом информирует Министерство аграрной политики и продовольствия Украины .

"Африканские страны больше всего ощущают острую потребность в продовольствии, а также страдают от повышения цен на него. Хуже всего - они страдают от его дефицита. Прежде всего мы хотели им объяснить истинную причину их гуманитарного кризиса, и наладить с ними прочные торговые связи". К примеру, Кения и Нигерия очень ожидают нашего зерно", - рассказал заместитель министра Маркиян Дмитрасевич.

Сообщается, что украинская делегация посетила Сенегал, Гана, Кения, Нигерия. Страны готовы наладить сотрудничество с бизнесом. Также обсуждали организацию зерновых хабов в портах Африки.

"Они строятся для того, чтобы иметь возможность получать зерно в больших объемах. Это также способствует улучшению логистики. Для Украины это выгодно с точки зрения увеличения присутствия именно на этих рынках. Речь идет о западной и восточной Африке. Для тамошних стран это возможность сделать агропродукцию дешевле из-за стабильных поставок", - добавил замминистра.

Кроме того, затрагивались вопросы продовольственной программы Grain from Ukraine, которую Украина реализует вместе с World Food Programme. Недавно в рамках этой инициативы было отправлено четвертое судно из 30 тыс. тонн пшеницы. В общей сложности уже отгружено 110 тыс. тонн украинского зерна.

В ноябре 2022 года Украина официально обратилась к международным партнерам с предложением присоединить к "зерновому соглашению" порт Николаев , что позволит существенно увеличить экспорт агропродукции.

В преддверии Нового года Мининфраструктуры сообщало, что из-за действий России в Босфоре образовалась очередь из более 90 судов.

Украина стремится расширить соглашение об экспорте зерна и возобновить экспорт стали через морские порты.

В январе количество судов, проходящих Босфор "зерновым коридором", сократилось до 2-3 в день, тогда как в сентябре-октябре 2022 года было в среднем по 6 судов.

20 января президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом.

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