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Министерства через две недели должны отчитаться о вакцинации сотрудников, - Офис президента

27 сентября, 2021 понедельник
15:28
Экономика вакцина

Министерства и центральные органы исполнительной власти Украины через две недели должны отчитаться о ходе вакцинации своих работников

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента по итогам селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского.

"Через две недели все министерства и центральные органы власти должны отчитаться о ходе вакцинации среди своих работников. Желательно, чтобы были вакцинированы двумя дозами 70% работников министерств и центральных органов исполнительной власти. Например, в Министерстве обороны прививки двумя дозами уже получили 84% работников, в Министерстве внутренних дел - 68% ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичных показателей государство намерено достичь и среди педагогов.

Так, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, прививки получили уже более 70% работников образования.

Кроме того, Кабмин должен предложить комплекс мер по борьбе с подделкой ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от COVID-19, а также для контроля за выполнением всех необходимых мероприятий украинцами и иностранными гражданами, которые въезжают в Украину из-за границы.

При этом главных врачей медицинских учреждений, где зафиксированы нарушения, а также турагентства, которые продают поддельные сертификаты и тесты, должны привлекать к ответственности.

  • Напомним, Министерство здравоохранения подготовило проект приказа о перечне профессий, работники которых должны обязательно вакцинироваться от коронавируса.

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COVID-19
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