Министерства через две недели должны отчитаться о вакцинации сотрудников, - Офис президента

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента по итогам селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского.



"Через две недели все министерства и центральные органы власти должны отчитаться о ходе вакцинации среди своих работников. Желательно, чтобы были вакцинированы двумя дозами 70% работников министерств и центральных органов исполнительной власти. Например, в Министерстве обороны прививки двумя дозами уже получили 84% работников, в Министерстве внутренних дел - 68% ", - говорится в сообщении.



Отмечается, что аналогичных показателей государство намерено достичь и среди педагогов.



Так, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, прививки получили уже более 70% работников образования.



Кроме того, Кабмин должен предложить комплекс мер по борьбе с подделкой ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от COVID-19, а также для контроля за выполнением всех необходимых мероприятий украинцами и иностранными гражданами, которые въезжают в Украину из-за границы.



При этом главных врачей медицинских учреждений, где зафиксированы нарушения, а также турагентства, которые продают поддельные сертификаты и тесты, должны привлекать к ответственности.

Напомним, Министерство здравоохранения подготовило проект приказа о перечне профессий, работники которых должны обязательно вакцинироваться от коронавируса.