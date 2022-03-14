Министерка экологии Польши призвала исключить Россию из МАГАТЭ

Об этом сообщает польский новостной ресурс RMF24.



Анна Москва сообщила, что направила официальное письмо главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси с просьбой отстранить Россию от всех органов этой организации в связи с происходящим в Украине.



Сообщается, что Республика Польша и другие члены МАГАТЭ серьезно озабочены нападением на АЭС и действиями России в Чернобыле и Запорожье, а также в Чернобыльской зоне отчуждения.

Министерша заявляет, что это неприемлемо и что МАГАТЭ должны принять все необходимые меры.



"В письме к Рафаэлю Гросси я просила немедленно приостановить действие Российской Федерации во всех органах МАГАТЭ. Речь идет также о российских экспертах и сотрудниках, работающих в МАГАТЭ", - сообщила Анна Москва.



В частности, министерша от имени польского правительства выразила готовность приобщиться к контрольной деятельности Агентства в Украине.

Напомним, что в начале марта из-за действий оккупантов на территории Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар .

В Украину приедет с визитом гендиректор МАГАТЭ