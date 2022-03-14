Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная Мир Министерка экологии Польши призвала исключить Россию из МАГАТЭ

Министерка экологии Польши призвала исключить Россию из МАГАТЭ

14 мартa, 2022 понедельник
10:15
Мир

Министр климата и окружающей среды Анна Москва обратилась к гендиректору МАГАТЭ с просьбой отстранить Россию от всех органов этой организации

Об этом сообщает польский новостной ресурс RMF24.

Анна Москва сообщила, что направила официальное письмо главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси с просьбой отстранить Россию от всех органов этой организации в связи с происходящим в Украине.

Сообщается, что Республика Польша и другие члены МАГАТЭ серьезно озабочены нападением на АЭС и действиями России в Чернобыле и Запорожье, а также в Чернобыльской зоне отчуждения.
Министерша заявляет, что это неприемлемо и что МАГАТЭ должны принять все необходимые меры.

"В письме к Рафаэлю Гросси я просила немедленно приостановить действие Российской Федерации во всех органах МАГАТЭ. Речь идет также о российских экспертах и сотрудниках, работающих в МАГАТЭ", - сообщила Анна Москва.

В частности, министерша от имени польского правительства выразила готовность приобщиться к контрольной деятельности Агентства в Украине.

  • Напомним, что в начале марта из-за действий оккупантов на территории Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар .
  • В Украину приедет с визитом гендиректор МАГАТЭ

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 
Новости
Польша
война с Россией
МАГАТЭ
Читайте также:
Олександр Лукашенко
4 мартa, 2022 пятница
Отказ от нейтралитета и освобождение президента от ответственности: Лукашенко подписал решение об изменении Конституции Беларуси
13 мартa, 2022 воскресенье
Под Мелитополем разбита колонна оккупанта из 200 единиц техники, - Ким
Геннадій Штерн
13 мартa, 2022 воскресенье
Герой России полковник авиации Штерн – летчикам Путина: "Прекращайте бомбардировки и обстрелы"
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.22
    Покупка 29.22
    Продажа 31.14
  • EUR
    Покупка 32.24
    Продажа 34.4
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
14 мартa
11:31
Эксклюзив
ВСУ
"Мы перехватываем их разговоры, слышим, как они дышат и едят": военный ВСУ об отслеживании армии РФ
11:07
ЧАЭС
Персонал ЧАЭС больше не в состоянии производить ремонт и техобслуживание оборудования, - Энергоатом
11:06
Как провести процедуру диализа в военных условиях. Объясняет Минздрав
10:35
С начала полномасштабной войны в Украине погибли 90 детей, более сотни ранены, - Офис генпрокурора
10:21
Эксклюзив
Гарантировать Украине безопасность могут только ВСУ, – вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей
09:45
Ирина Верещук
На 14 марта согласовано 10 гуманитарных коридоров: Верещук назвала маршруты
09:26
Багамиы
Багамы ввели санкции против России и Беларуси
09:05
Энергодарский телеканал отказался сотрудничать с оккупантами и прекратил вещание
08:55
Завод "Антонов"
Оккупанты обстреляли завод "Антонов" в Киеве
08:43
Венди Шерман
Россия демонстрирует "признаки готовности" к переговорам, хотя Путин, похоже, намерен уничтожить Украину, – заместитель Госсекретаря США
08:36
Clearview AI
Минобороны начало использовать американскую систему распознавания лица
08:19
В результате авиационных обстрелов на Николаевщине погиб человек
08:11
Россияне уничтожают целые города. Обстрелы Северодонецка так масштабны, что не хватает спасателей, – председатель Луганской ОВА
07:34
В Житомирской области ракетным ударом оккупантов уничтожено 7 зданий, пострадали люди
07:33
Обновлено
Взрывы на Оболони – снаряд попал в девятиэтажный жилой дом
07:15
Воины ВСУ ударили по тыловой инфраструктуре врагов, – Генштаб
07:09
Обновлено
Оккупанты нанесли авиаудара по ровенской телебашне, - глава ОГА
06:41
График эвакуационных поездов на 14 марта
06:35
Австралия вводит санкции против 33 российских бизнесменов и их семей - среди них Абрамович, Токарев и Миллер
06:19
Макрон и Байден договорились ужесточить санкции против России
05:50
Воздушные силы Украины очистили небо от 8 «птичек» оккупантов
04:57
Умерла беременная, которую ранили во время бомбардировки роддома в Мариуполе
04:45
Украинская армия контратаковала возле Изюма
02:10
Госсекретарь США Блинкен отреагировал на обстрел Яворивского полигона за 20 км до границы с НАТО
01:33
россия митинг
В России 13 марта на антивоенных митингах задержали 900 человек
00:55
Должны оставаться людьми. Зеленский рассказал, как в одной палате лечат украинских военных и российского пленника
00:32
У нашей делегации задача четкая – сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, – Зеленский о переговорах с РФ
00:23
В 20 км от границы с НАТО умерло 35 человек. Если вы не закроете небо, то это вопрос времени, когда российские ракеты упадут на вашу территорию, - Зеленский
00:00
ЕС подготовил четвертый пакет санкций против России
2022, воскресенье
13 мартa
23:46
Война войной, а посевная по плану. Правительство пообещало поддержку аграриям
23:37
Под Мелитополем разбита колонна оккупанта из 200 единиц техники, - Ким
23:20
Смартфон
Испытать ужас войны. Apple и Google могут включить уведомления о воздушной тревоге в Украине на каждом смартфоне в мире, - Федоров
22:57
Херсон в осаде. Заканчиваются продукты, лекарства и горючее, - мэр города
22:57
Разрабатывается спецоперация РФ: россияне уговаривают белорусов надеть их форму и воевать против Украины, - Данилов
22:40
Путин и Си Цзиньпин
Путин просит у Китая военную и экономическую помощь, - СМИ
22:24
диплом ДНР
Ведущие ассоциации мира перестали признавать российские дипломы по образованию
21:53
В Житомирскую область эвакуировали более 600 жителей Бородянки и Кичеева
21:44
Российские окупанты в Волновахе убили военного капеллана из ПЦУ
21:38
"Если вы планируете защищать Украину на фронте, не забудьте обязательно привиться": правительство рекомендует взрослым сделать ревакцинацию от столбняка
21:16
МВФ
Война в Украине будет иметь существенные глобальные последствия, особенно для соседних государств, - глава МВФ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV