Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Кременная – важный пункт, поскольку из нее можно двигаться в двух направлениях: Старобельска и Рубежного и Северодонецка, – заявил он. – По нашим данным в Кременной достаточно много оккупантов. Они минируют все подряд: разбрасывают мины "лепестки", минируют автодороги, здания. То есть они готовятся к обороне или к тому, чтобы замедлить продвижение Вооруженных сил Украины".

По словам Гайдая, некоторые зеки из ППК "Вагнера" остались навсегда в Луганской области, потому что на их базе произошел какой-то взрыв.

"свежемобилизованные" россияне, которые появляются в Луганской области, также куда-то исчезают. К примеру, недавно разразился целый эшелон "мобиков".

При этом глава военной администрации говорит, что в местах, где велись активные боевые действия провести отопительный сезон, не удастся из-за слишком сильных разрушений. Однако, поскольку это в основном сельская местность, там рассчитывают на дрова. В частности, вместе с лесоводами изучают карты горельника (места, где были масштабные пожары) и определяют участки, которые будут разминировать после деоккупации. Там можно будет заготовить тонны дров, чтобы раздать их населению для отопления, уверен Гайдай.

Как сообщил военный эксперт Сергей Згурец 3 октября, Вооруженные Силы Украины двигаются на Востоке в рамках контрнаступления на границу Сватово – Кременная Луганской области.

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