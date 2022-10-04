Минируют все подряд: Гайдай рассказал, как оккупанты пытаются остановить наступление ВСУ в Кременной
Российские захватчики в Кременной готовятся к обороне: минуют автодороги и здания, разбрасывают мины "лепестки"
Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Кременная – важный пункт, поскольку из нее можно двигаться в двух направлениях: Старобельска и Рубежного и Северодонецка, – заявил он. – По нашим данным в Кременной достаточно много оккупантов. Они минируют все подряд: разбрасывают мины "лепестки", минируют автодороги, здания. То есть они готовятся к обороне или к тому, чтобы замедлить продвижение Вооруженных сил Украины".
По словам Гайдая, некоторые зеки из ППК "Вагнера" остались навсегда в Луганской области, потому что на их базе произошел какой-то взрыв.
"свежемобилизованные" россияне, которые появляются в Луганской области, также куда-то исчезают. К примеру, недавно разразился целый эшелон "мобиков".
При этом глава военной администрации говорит, что в местах, где велись активные боевые действия провести отопительный сезон, не удастся из-за слишком сильных разрушений. Однако, поскольку это в основном сельская местность, там рассчитывают на дрова. В частности, вместе с лесоводами изучают карты горельника (места, где были масштабные пожары) и определяют участки, которые будут разминировать после деоккупации. Там можно будет заготовить тонны дров, чтобы раздать их населению для отопления, уверен Гайдай.
- Как сообщил военный эксперт Сергей Згурец 3 октября, Вооруженные Силы Украины двигаются на Востоке в рамках контрнаступления на границу Сватово – Кременная Луганской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.95
-
EUR
Покупка 38.7Продажа 39.96
- Актуальное
- Важное