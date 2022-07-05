Об этом сообщает ЦПИ в Telegram.

Фейк. Так, в МО РФ заявили, что "в Белополье Сумской области украинские неонацисты заменяли мосты через реку Лед, которые они намерены взорвать, чтобы широко осветить в украинских и западных СМИ и обвинить ВС РФ в якобы невыборных ударах по критически важным объектам транспорта ".

Дезинформация. В свою очередь СМИ РФ со ссылкой на боевика незаконных вооруженных формирований Донецкой области сообщили, что к российским пленникам в Украине применяют пытки, в частности "коридор смерти" - когда нужно пробежать из комнаты в комнату, пока сотрудники СИЗО избивают пленника".

Кроме того, СМИ РФ сообщили: "отказ США и ЕС выполнять финансовые обязательства по РФ привел к радикальному снижению доли доллара и евро в резервах Китая, стран Азии и Ближнего Востока… очевидно, что доллара и евро как резервные валюты исчерпали себя не только для РФ, но и для ряда важнейших для мирового рынка стран.» Это не соответствует действительности и также является дезинформацией, предостерегают в ЦПИ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb