Минирование мостов ВСУ и "смерть" доллара и евро: ЦПД обнародовал новые фейки роспропаганды
Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал новую подборку фейков, которые распространила за прошедшие сутки российская пропаганда
Об этом сообщает ЦПИ в Telegram.
Фейк. Так, в МО РФ заявили, что "в Белополье Сумской области украинские неонацисты заменяли мосты через реку Лед, которые они намерены взорвать, чтобы широко осветить в украинских и западных СМИ и обвинить ВС РФ в якобы невыборных ударах по критически важным объектам транспорта ".
Дезинформация. В свою очередь СМИ РФ со ссылкой на боевика незаконных вооруженных формирований Донецкой области сообщили, что к российским пленникам в Украине применяют пытки, в частности "коридор смерти" - когда нужно пробежать из комнаты в комнату, пока сотрудники СИЗО избивают пленника".
Кроме того, СМИ РФ сообщили: "отказ США и ЕС выполнять финансовые обязательства по РФ привел к радикальному снижению доли доллара и евро в резервах Китая, стран Азии и Ближнего Востока… очевидно, что доллара и евро как резервные валюты исчерпали себя не только для РФ, но и для ряда важнейших для мирового рынка стран.» Это не соответствует действительности и также является дезинформацией, предостерегают в ЦПИ.
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