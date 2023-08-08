Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры приступило к реформированию отрасли международных пассажирских перевозок для улучшения качества сервиса и услуг для пассажиров. Первым шагом в этом направлении стало упорядочение перечня международных автобусных маршрутов", - говорится в сообщении.

Следовательно, было закрыто 280 международных автомобильных маршрутов. Среди них:

118 маршрутов без соответствующих разрешений от Польши;

140 маршрутов, ведущих в РФ;

22 маршрута в Польшу, заявления о закрытии которых подали перевозчики.

По словам заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача, верификация всех международных маршрутов поможет видеть реальную ситуацию с перевозками и, в частности, планировать работу сервиса есть очередь для пересечения границы автобусами.

"Кроме этого, верификация всех маршрутов - это о возможности расширения рынка. Ведь из-за наличия определенного маршрута только на бумаге другой перевозчик не может открыть маршрут и предоставлять соответствующие услуги", - отметил он.

Деркач добавил, что после того, как верифицируют маршруты в Польшу, подобную процедуру проведут и с маршрутами в другие страны.

"Отдельное внимание Министерство уделит маршрутам, которые проходят через временно оккупированные территории, но которые не могут выполняться полноценно или вообще не функционируют. В таком случае, перевозчик должен обратиться в Министерство с заявлением об отмене или внесении изменений в маршрут", - подчеркнули в Мининфраструктуры.