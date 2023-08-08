Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Мининфраструктуры закрыло 280 международных автомобильных маршрутов, среди них – 140 в РФ

Мининфраструктуры закрыло 280 международных автомобильных маршрутов, среди них – 140 в РФ

8 августа, 2023 вторник
14:51
Общество

Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры в рамках реформы закрыло 280 международных автомобильных маршрутов, в том числе ведущие в Россию и Польшу

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры приступило к реформированию отрасли международных пассажирских перевозок для улучшения качества сервиса и услуг для пассажиров. Первым шагом в этом направлении стало упорядочение перечня международных автобусных маршрутов", - говорится в сообщении.

Следовательно, было закрыто 280 международных автомобильных маршрутов. Среди них:

  • 118 маршрутов без соответствующих разрешений от Польши;
  • 140 маршрутов, ведущих в РФ;
  • 22 маршрута в Польшу, заявления о закрытии которых подали перевозчики.

По словам заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача, верификация всех международных маршрутов поможет видеть реальную ситуацию с перевозками и, в частности, планировать работу сервиса есть очередь для пересечения границы автобусами.

"Кроме этого, верификация всех маршрутов - это о возможности расширения рынка. Ведь из-за наличия определенного маршрута только на бумаге другой перевозчик не может открыть маршрут и предоставлять соответствующие услуги", - отметил он.

Деркач добавил, что после того, как верифицируют маршруты в Польшу, подобную процедуру проведут и с маршрутами в другие страны.

"Отдельное внимание Министерство уделит маршрутам, которые проходят через временно оккупированные территории, но которые не могут выполняться полноценно или вообще не функционируют. В таком случае, перевозчик должен обратиться в Министерство с заявлением об отмене или внесении изменений в маршрут", - подчеркнули в Мининфраструктуры.

  • 4 июля стало известно, что крупнейший в Центральной Европе частный железнодорожный перевозчик, чешский RegioJet планирует запустить новые маршруты в Украину . Для этого необходимо достроить пассажирскую платформу и пешеходный мост на станции Мостиска-2 во Львовской области.
Украина
Россия
Польша
Читайте также:
ракети Taurus
7 августа, 2023 понедельник
В Бундестаге достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, – нардеп Чернев
На Миколаївщині оголосили підозру жінці, яка збирала розвіддані про візит Зеленського для спецслужб РФ
7 августа, 2023 понедельник
В Николаевской области объявили подозрение женщине, которая собирала разведданные о визите Зеленского для спецслужб РФ
ЗСУ
6 августа, 2023 воскресенье
Украину поставили в ситуацию, когда она не может выиграть войну против России, - политолог Фельштинский
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.89
    Покупка 36.89
    Продажа 37.6
  • EUR
    Покупка 40.64
    Продажа 41.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
8 августа
16:35
На территории Украины сейчас циркулирует 14 штаммов COVID-19, – Минздрав
16:27
Нардепа разоблачили на взятке в $85 тыс. за якобы передачу земли Национальной академии аграрных наук в аренду
16:17
Три секунды тренировок три раза в неделю: исследование выявило, какие упражнения для мышц рук более эффективны
16:14
Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры по вступлению Украины в ЕС, – журналист Йозвяк
16:11
Джошуа нашел замену сопернику, дисквалифицировавшему за допинг
16:05
OPINION
Павел Климкин
Встреча в Саудовской Аравии: Запад и неЗапад начал диалог
15:59
Польша выставляет условия членства Украины в ЕС. Россия наблюдает "охлаждение отношений", - Oko.press
15:48
В Польше починили участок нефтепровода "Дружба", на котором произошла утечка
15:40
санкции против РФ
Великобритания ввела новые санкции против лиц и компаний, поддерживающих полномасштабное вторжение РФ в Украину
15:39
Россияне обстреляли Купянск: ранен 14-летний парень
15:31
Подавляющая часть Украины с кратковременными дождями: прогноз на 9 августа от Натальи Диденко
15:28
Эксклюзив
ЧВК Вагнера
Вагнеровцы могут готовить провокации против стран НАТО под чужим флагом, - генерал-майор СБУ Ягун
15:20
Харлан назвала главную цель после скандала на ЧМ и получения олимпийской лицензии
15:01
Эксклюзив
Взрыв в Турции. Эксперт объяснил, почему случайный инцидент невозможен на современном элеваторе
14:44
На портале "Дия" появилась возможность зарегистрироваться на экзамен для моряков CES 6.0
14:40
Обновлено
Число погибших в результате российских обстрелов Кругляковки Харьковской области возросло до трех
14:33
Атака ботов: подробно о том, как работает российский механизм распространения лжи в интернете, - Детали
14:31
В Херсонской области захватчики имитируют отвод войск для выявления проукраински настроенных граждан
14:27
В Чили зафиксировали новый зимний температурный рекорд
14:13
Россияне обстреляли село в Николаевской области: пострадали двое детей
14:10
СБУ обнаружила около 10 шпионских программ, предназначенных для получения информации из системы ВСУ
14:09
OPINION
Почему Путин не способен на долгую войну?
14:06
OPINION
Уроки грузинского
14:00
Юань теряет основную поддержку из-за выхода компаний из Китая, - Reuters
13:44
Американские технические группы поддерживают TikTok в иске против запрета штата Монтана
13:41
Россияне убили 78 работников ГСЧС с начала полномасштабного вторжения
13:36
Эксклюзив
"Возле Крыма корабли РФ не чувствуют себя в безопасности": ВМС Украины
13:32
В Одессе продолжили работу кафе и ресторанов
13:25
Марс
На Марсе сокращается продолжительность суток
13:22
Лига чемпионов: Матч между АЕК и загребским "Динамо" перенесли из-за убийства фаната
13:22
ГУР в зоне боевых действий тестирует новый украинский беспилотник SpyGun
13:16
ЮНЕСКО
ЮНЕСКО готовит отчет о поврежденных россиянами объектах культурного наследия в Одессе. Он станет доказательством в международных судах
13:11
В ОП подвели итоги саммита в Джидде и рассказали об алгоритме реализации украинской Формулы мира
13:11
В Австрии на одном из самых больших оркестровых фестивалей мира выступит Киевский симфонический оркестр
13:05
Смерть мобилизованного с эпилепсией в Одесской области: омбудсмен заявил о необходимости справедливого расследования
13:04
В Италии презентуют украинский фильм "Памфир"
13:00
Партнерский материал
Выбирай украинское: как маркетплейс SHOPPING.UA объединил отечественных производителей и покупателей
12:52
В генштабе Эстонии оценили шансы ВСУ к зиме прорваться через оборону России
12:45
Несмотря на риски, европейские трейдеры начали хранить газ в Украине, - Reuters
12:38
Эксклюзив
"Будут адскими для России": в Воздушных Силах надеются, что у украинских пилотов появятся ракеты Taurus
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV