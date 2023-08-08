Мининфраструктуры закрыло 280 международных автомобильных маршрутов, среди них – 140 в РФ
Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры в рамках реформы закрыло 280 международных автомобильных маршрутов, в том числе ведущие в Россию и Польшу
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры приступило к реформированию отрасли международных пассажирских перевозок для улучшения качества сервиса и услуг для пассажиров. Первым шагом в этом направлении стало упорядочение перечня международных автобусных маршрутов", - говорится в сообщении.
Следовательно, было закрыто 280 международных автомобильных маршрутов. Среди них:
- 118 маршрутов без соответствующих разрешений от Польши;
- 140 маршрутов, ведущих в РФ;
- 22 маршрута в Польшу, заявления о закрытии которых подали перевозчики.
По словам заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача, верификация всех международных маршрутов поможет видеть реальную ситуацию с перевозками и, в частности, планировать работу сервиса есть очередь для пересечения границы автобусами.
"Кроме этого, верификация всех маршрутов - это о возможности расширения рынка. Ведь из-за наличия определенного маршрута только на бумаге другой перевозчик не может открыть маршрут и предоставлять соответствующие услуги", - отметил он.
Деркач добавил, что после того, как верифицируют маршруты в Польшу, подобную процедуру проведут и с маршрутами в другие страны.
"Отдельное внимание Министерство уделит маршрутам, которые проходят через временно оккупированные территории, но которые не могут выполняться полноценно или вообще не функционируют. В таком случае, перевозчик должен обратиться в Министерство с заявлением об отмене или внесении изменений в маршрут", - подчеркнули в Мининфраструктуры.
- 4 июля стало известно, что крупнейший в Центральной Европе частный железнодорожный перевозчик, чешский RegioJet планирует запустить новые маршруты в Украину . Для этого необходимо достроить пассажирскую платформу и пешеходный мост на станции Мостиска-2 во Львовской области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.89
Покупка 36.89Продажа 37.6
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное