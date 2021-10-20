Мининфраструктуры в 2022 году планирует отдать в концессию три объекта порта "Черноморск"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.



Согласно сообщению, Мининфраструктуры и Администрация морских портов Украины (АМПУ) подписали соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о сотрудничестве в реализации государственно-частного партнерства в Черноморском порту.



"В планах - передача в концессию первого терминала, контейнерного терминала и железнодорожно-паромного комлпекса госпредприятия "Морской торговый порт "Черноморск". По предварительным расчетам, объявления концессионных конкурсов по трем проектах может быть осуществлено в 2022 году ", - говорится в сообщении.



По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, Черноморский порт - третий по объемам перевалки грузов в Украине, соответственно, этот концессионный проект является особенно важным.



"В Украине контейнерные перевозки имеют большой потенциал для развития, ведь сейчас составляют только 8,5% от общего объема. После привлечения инвестора в порт Черноморска и модернизации контейнерного терминала, его пропускная способность должна увеличиться почти вдвое. Это станет мощным стимулом для развития экономики региона и повышения конкурентоспособности Украины как инфраструктурного хаба ", - цитирует пресс-служба слова Кубракова.



Отмечается, что ЕБРР и IFC профинансируют подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) и конкурсной документации для концессии, подготовят договорную базу, определять конкурсные критерии и правила проведения торгов, налаживать связи и проводить переговоры с потенциальными инвесторами, а также сопровождать проект до момента коммерческого закрытия транзакций.



В пресс-службе напомнили, что проект "Черноморск" является следующим после двух предыдущих по структурированию концессий в портах Херсон и Ольвия. Сейчас активы обеих портов находятся в процессе передачи в концессию. Завершение этого процесса ожидается к концу 2021 года.

Порт "Черноморск" является одним из крупнейших портов Украины. Его модернизация позволит оптимизировать логистику грузоперевозок и повысить качество обслуживания в порту для привлечения ведущих мировых перевозчиков.

В ближайшие пять лет на обновление инфраструктуры украинских портов необходимо более 17 млрд грн капитальных инвестиций.