Мининфраструктуры: предложение РФ продлить зерновую сделку на 60 дней противоречит имеющимся договоренностям
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что предложение РФ продлить зерновое соглашение на 60 дней не соответствует подписанным договоренностям, предусматривающим продление минимум на 120 дней
Об этом Кубраков написал в Twitter.
"Зерновое соглашение предусматривает продление минимум на 120 дней, поэтому позиция России продлить соглашение лишь на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН. Ждем официальную позицию ООН и Турции как гарантов инициативы", - написал Кубраков.
Ранее издание AFP сообщило, что ООН и РФ начали переговоры в Женеве по продлению зернового соглашения.
Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Украина заинтересована в расширении зернового соглашения и работает над этим, несмотря на попытки России тормозить работу "зернового коридора".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.06
Покупка 38.06Продажа 38.85
-
EUR
Покупка 40.05Продажа 41.01
- Актуальное
- Важное