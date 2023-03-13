Мининфраструктуры: предложение РФ продлить зерновую сделку на 60 дней противоречит имеющимся договоренностям

Об этом Кубраков написал в Twitter.

"Зерновое соглашение предусматривает продление минимум на 120 дней, поэтому позиция России продлить соглашение лишь на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН. Ждем официальную позицию ООН и Турции как гарантов инициативы", - написал Кубраков.

Ранее издание AFP сообщило, что ООН и РФ начали переговоры в Женеве по продлению зернового соглашения.

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Украина заинтересована в расширении зернового соглашения и работает над этим, несмотря на попытки России тормозить работу "зернового коридора".