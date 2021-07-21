Мининфраструктуры предлагает разрешить импорт и производство в Украине водородных автомобилей
Министерство инфраструктуры разработало проект приказа по развитию в Украине производства водородных автомобилей
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Согласно сообщению, команда ведомства разработала проект приказа, который вводит возможность развития в Украине транспортных средств, работающих на водороде. Документ также предусматривает отсрочку до 2025 года некоторых конструктивных требований к транспортным средствам, что связано с предыдущим переносом внедрение стандартов Евро-6 Верховной Радой Украины.
Отмечается, что документ позволит ввести не только возможность импорта водородных автомобилей, но и наладить их производство в Украине.
Кроме того, проект приказа улучшает нормативно-правовую базу отрасли, поскольку сейчас в Украине отсутствуют требования к водородному транспорта, в частности, в электрических автомобилей на водородных элементах.
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