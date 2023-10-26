Мининфраструктуры опровергло слухи о приостановке работы зернового коридора
Мининфраструктуры в четверг, 26 октября, опровергло информацию о приостановлении работы временного зернового коридора в Черном море: украинские порты продолжают обрабатывать суда
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
"Информация об отмене или непрогнозируемой остановке временного коридора для движения гражданских судов из и в порты Великой Одессы не соответствует действительности. Все установленные ВМС ВСУ существующие маршруты являются действительными и используются гражданскими судами", - говорится в сообщении.
В Мининфраструктуры отметили, что коридор функционирует с учетом военной обстановки и погодных условий.
В настоящее время порты Большой Одессы продолжают обрабатывать суда. В портах Одесса, Черноморск и Пивденный под погрузкой находятся 23 судна.
"Всего коридором на вход воспользовалось 51 судно. 33 судна экспортировали более 1,3 млн тонн украинской агропродукции и других грузов", - добавили в Мининфраструктуры.
Что известно о работе зернового коридора
17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.
10 августа Военно-Морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. 12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.
16 августа из Одесского порта вышло первое судно после объявления Россией о прекращении действия зернового соглашения.
По состоянию на начало октября все три черноморских порта Украины - Одесса, Пивденный и Черноморск, вопреки угрозам России, возобновили прием судов для экспорта зерна.
По состоянию на 24 октября через новый зерновой коридор Украина экспортировала около 1,5 млн тонн зерна.
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