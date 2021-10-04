Мининфраструктуры нашло подрядчика для достройки Дарницкого моста в Киеве
Укрзализныця подписала контракт с подрядчиком стоимостью 1,15 млрд грн на достройку Дарницкого моста в Киеве
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Согласно сообщению, региональный филиал Укрзализныци "Юго-Западная железная дорога" подписала контракт стоимостью 1,15 млрд грн с компанией "Автострада" на проведение строительных работ на железнодорожно-автомобильном мосту через Днепр в Киеве.
В пресс-службе отметили, что этот мост более десяти лет находится в недостроенном состоянии. Речь идет о достройке автомобильных съездов на левом берегу Днепра.
Так, отсутствие всего комплекса развязок и освещения стали причиной того, что транспорт не может использовать Дарницкий мостовой переход, как это предусмотрено проектом.
В результате, отметили в пресс-службе, возникает дисбаланс транспортных потоков: соседние мосты - Южный и Мост Патона - значительно перегружены, тогда как Дарницкий оказывает существенное резерв пропускной способности. Да, этот мостовой переход имеет шесть полос движения, по три в каждом направлении и его пропускная способность - 35 тыс. автомобилей в сутки.
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